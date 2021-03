‘La Isla de las Tentaciones 3’: Raúl y Claudia dan una lección de amor al desvelar su relación actual

Raúl y Claudia confirmaron su amor en su hoguera final de La Isla de las Tentaciones. Él acabó ignorando a las solteras de su villa dándose cuenta de lo enamorado que estaba, mientras que ella acabó rechazando a su tentador favorito, Toni.

Abandonaron juntos la isla, confirmándose aparentamente como una de las parejas más consolidadas de esta tercera edición. Pero… ¿Qué pasó seis meses después?

De primeras, nada bueno: Claudia entró al encuentro con Sandra Barneda sola.

Claudia y Raúl han ROTO: "Él me dejó porque sabía que yo no iba a dar el paso" 💔 #LaIslaDeLasTentaciones13 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/9DxTmZwJ5U — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 25, 2021

Empezando fuerte, confesó lo que pensaba desde el último momento que pasaron en República Dominicana: “Tenía dudas hasta el momento de la decisión”, empezaba contando la canaria. Revelaba así que al poco tiempo de salir, acabaron cortando.

Gracias a su paso por Villa Montaña, se dio cuenta de que lo que necesitaba no podía encontrarlo en el que era su novio. Pese a estar dispuesta a seguir con sus planes a largo plazo, Raúl acabó dando el paso y evitó continuar una vida infeliz para su chica.

Claudia: "Tengo mucho miedo de arrepentirme en un futuro por perder al amor de mi vida" #LaIslaDeLasTentaciones13 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/L1632ci3f9 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 25, 2021

Uniéndose a la conversación, el participante más fiel de la Isla dejaba claro que no iba a llorar, porque ya llevaba cinco meses llorando. Pese a estar muy conforme con la decisión que tomaron conjuntamente, le sigue doliendo tanto como a ella no poder estar juntos. De este modo aclararon su estado: Son exnovios, aunque se ven regularmente porque se sienten como “en casa”.

Ante esta actualización, el canario dio una lección a toda la audiencia aclarando que no ha dejado de estar enamorado de su exnovia, pero sabe que él no le puede aportar lo que necesita y por eso ha decidido dejarla volar. Sandra Barneda, casi emocionada, le felicitaba por sentir ese tipo de amor tan sano.

Toni, el tentador tentado

El causante de que Claudia cambiase su parecer no es otro que Toni. El tentador, que desarrolló mucha química cita a cita, acabó tremendamente sorprendido al no ser llamado tras la hoguera final de la participante. De hecho, después de la isla, se fue a vivir a Gran Canaria cerca de su tentada favorita.

Consiguió empezar algo con ella cuando lo dejó con Raúl, aunque no duró más de dos semanas. Con encuentros físicos y varias citas, la canaria se mostró incapaz de seguir con ello por creer que le debía un "luto" a su ex. Toni no se lo tomó mal, aunque sí que no continuó con su relación de amigos. Ahora, afirma tenerla "cariño".

El final de la pareja

Tras despedir a Toni, Sandra preguntó cómo despedir a la expareja. Raúl confirmó que se iría para su isla, con la gente que quiere, en la que por supuesto incluye a Claudia.

Afirma que en algun momento reharán su vida por separado… Aunque pese a que están muy bien de amigos-exnovios, no saben que pasará el día de mañana.