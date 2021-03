El truco fácil de Danna Paola para conseguir una mirada brillante con su maquillaje

“Cantas, actúas y pintas, escribes poemas, todo lo haces bien”, cantaba La Oreja de Van Gogh en su tema Pop. Lo que no sabía el grupo donostiarra por aquel entonces es que ese verso describiría perfectamente a Danna Paola. Y es que, si hay que coronar a una reina del pop latino en estos momentos, es la mexicana.

La estrella, a la que conocimos en España gracias a la serie de Élite, es todo un todoterreno del show Business. Prueba de ello fue el último LOS40 Stage que protagonizó en Madrid. La joven brilló sobre el pequeño escenario de la sala Morocco interpretando algunos de sus temas en acústico. Y no necesitaba más.

Además, el verbo “brilló” no lo decimos solamente metafóricamente. ¡Ni mucho menos! Y es que la artista lució un maquillaje, donde sus ojos llenos de purpurina se convirtieron en los protagonistas, que llamaron mucho la atención a los asistentes.

Para que aprendas a elaborar este magnífico make up, Raquel Lorenzo, maquilladora profesional y periodista de LOS40, te das las claves. ¡Toma nota, porque vas a querer la mirada de Danna!

Danna Paola brilla con su maquillaje

La artista ha elegido un makeup que está en súper tendencia para el Stage de LOS40. No es la primera vez que vemos a Danna Paola marcando sus ojos con este tipo de maquillaje, pero este es de los más fáciles de recrear. Eso sí, aunque triunfarás con él, es cierto que sólo es válido para atrevidos.

Para la piel, Danna lleva un maquillaje muy natural en la piel y un labial en tono nude pero con mucho brillo para que sus ojos consigan todo el protagonismo. Así que, para este look, lo principal es prepara tus párpados y corregir las ojeras. Te aconsejo que uses un corrector o primer de ojos para que las sombras, el eyeliner y el glitter no se muevan.

Una vez que hayas aplicado y sellado el corrector, el siguiente paso es hacer el eyeliner. Te aconsejo que traces una línea muy fina al ras de las pestañas desde la mitad del ojo al extremo (si te fijas, ella no lo ha engrosado).

Danna Paola en LOS40 Stage / Lara Úbeda

A continuación, traza otra línea desde la mitad de la cuenca del ojo al extremo. La clave es dibujar una V. Si no tienes mucha precisión con el pincel, te aconsejo que lo hagas con un lápiz negro o marrón y cuando lo tengas, repases los trazos con un eyeliner en gel o delineador de ojos compacto para que queje mejor fijado y el color negro se vea más intenso.

El siguiente paso es aplicar un poco de sombra por el resto del párpado móvil. Así que coge una brocha pequeña y aplica una sombra en un tono piel o marrón claro por todo el ojo (con cuidado de no estropear el eyeliner). La sombra puede tener algún destello o brillito si lo deseas.

El último paso y el que dará todo el ‘glow’ a este maquillaje, es la aplicación de glitter o purpurina. Si te fijas bien, Danna lleva un tipo de purpurina más grande y juego con la manicura de sus uñas. Aquí te dejo algunas marcas.

Y sólo lo ha aplicado en la zona media del ojo llegando al lagrimal. Truco: para que puedas aplicar con facilidad este tipo de purpurina y además, no se caiga, ayúdate de una brocha de pelo sintético y gel . Para finalizar, aplica máscara de pestañas tanto en las superiores como en las inferiores o ponte tus pestañas postizas favoritas… ¡Y a brillar!