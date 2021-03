India Martínez asegura que vamos a flipar con el vídeo de ‘No me basta’ con DVicio que ha dirigido su chico

Hace unos días India Martínez y DVicio confirmaban su colaboración con unas fotos del rodaje del videoclip de No me basta, en las que podíamos ver a la cantante junto a Andrés Ceballos, marcados por heridas en la cara. Esta noche del jueves podremos ver el resultado, pero unas horas antes la propia India nos ha contado algunos detalles.

“Estoy encantadísima de que me hayan invitado los chicos de DVicio a cantarla, que me hayan dejado hacerla un poquito mía. La mezcla que tenemos entre los dos, cada uno de su estilo, aporta riqueza y un sonido muy fresco, original. La canción es preciosa y cuando veáis el vídeo, lo vais a flipar”, asegura.

Un vídeo de acción

Un vídeo que han rodado en Sevilla en tiempos de pandemia y que parece más una película que ha dirigido su chico, Ismael Vázquez. “No suele hacer videoclips, pero como hace cine, le ha dejado esos tintes cinematográficos al vídeo. Vinieron todos los chicos de la banda, ya lo verás”, avanza.

Prefiere que lo veamos a desvelar demasiados detalles, pero ya nos ha dicho que “es una pasada, no es un vídeo al uso, nos hemos adentrado en la aventura completamente, es un vídeo de acción. Nos hemos metido en el papel de dos supervivientes. Se nos va a quedar para el recuerdo y cuando lo vea la gente yo creo que va a gustar, va a sorprender”.

Tiempos de pandemia

Esas heridas que hemos visto de momento en sus caras nos hacen pensar en todo el sufrimiento que nos acompaña desde hace más de un año cuando se instauró la pandemia en nuestras vidas y algo de eso hay en esta nueva canción, aunque sea de refilón.

“Un doble sentido y haciendo un poco alusión a la pandemia y a lo que hemos pasado. El vídeo se lo lleva un poco a la ficción, jugamos a la fantasía, pero la canción representa ese dolor. En este caso una pareja que no puede verse, no puede estar junta, ese amor a medias que no es suficiente, no nos tenemos que conformar con eso, ya cada uno se lo llevará a su terreno personal. Creo que Andrés y los chicos la compusieron en plena pandemia y eso hace que la letra tenga un significado y estemos a flor de piel”, explica la cordobesa.