Los espectaculares abdominales de Tom Holland provocan una ola de calor y sofocos

Hace tiempo que Tom Holland dejó de ser un niño, pero lo de hoy ha marcado un antes y un después definitivo. El actor parece haberse sometido a unas intensas sesiones de gimnasio junto a su entrenador personal, y el resultado es un cuerpo perfecto con unos abdominales muy marcados y una musculatura espectacular. Aquel niño adorable de Lo Imposible hoy es un sex-symbol.

Evidentemente, no todo ess cuestión de genética (aunque el buen porte de Holland ayuda bastante). Detrás de este cambio está Duffy Gaver, el hombre que aparece con Holland en la foto. Este entrenador es uno de los que ha pulido, como si se tratara de figuras de mármol, algunos de los cuerpos más llamativos del MCU, entre ellos el de Chris Hemsworth para Thor y, ha trabajado entrenando a estrellas como Brad Pitt.

Esta imagen de Tom Holland luciendo abdominales, que se ha publicado con motivo del final del rodaje de The Amazing Spider-Man: No way home, ha provocado una nueva ola de calor y sofocos en redes sociales. Las reacciones han sido divertidísimas, desde caras de incredulidad y amagos de desmayo hasta memes sobre su fuerza sobrenatural, digna de superhéroe.

Tom Holland te mete una hostia y claro que hay Spider-verse, porque ves otros universos. pic.twitter.com/YzxVNxla5G — ⍟𐋀 QuidVacuo 𐋀✪ (@QuidVacuo) March 26, 2021

Qué sabemos de la nueva Spider-Man

Mientras que los fans del MCU esperan con ansia conocer más detalles sobre la tercera entrega de la saga Spider-Man, su protagonista, además de la envidia que despierta con su físico, se dedica a trolearlos con maldad. El actor, que da vida a Peter Parker en la nueva saga de películas del superhéroe arácnido, reveló hace un mes que su próxima película se llamaría Spider-Man: Phone Home.

"Emocionado de poder anunciar el nuevo título de Spider-Man. No puedo esperar a que veáis lo que hemos preparado. Amor desde Atlanta", compartió Holland desde su cuenta en Instagram en una publicación en la que aparecían dos imágenes: una de él junto a Zendaya y Jacob Batalon en una escena de la película y otra donde se mostraba el supuesto nuevo cartel, con unas letras verdes y el peculiar nombre de esta tercera película.

¡El rodaje de Spider-Man: No Way Home oficialmente terminará la semana que viene! pic.twitter.com/920j8Ruiqu — Agente de Marvel‏ (@AgentedeMarvel_) March 21, 2021

Sin embargo, muchos dieron la información por válida sin darse de cuenta de que se trataba de una terrible broma. Phone Home hacía un guiño sutil al diálogo en inglés de E.T., aquel mítico momento en el que el adorable monstruito arrugado dice la mítica frase de "Teléfono, Mi casa" (en la versión original dice: "Phone, Home").

A las pocas horas Zendaya, otra de las estrellas de la cinta, confirmó que todo se trataba de un troleo épico tras sumarse al chiste y publicar que Spider-Man 3 en realidad llevaría el título de Home Slice (que vendría a significar... ¿Rebanada Casera?). Por su parte Jacob Batalon, el actor que da vida a Ned en la ficción, tampoco quiso quedarse atrás y publicó una imagen con el ítulo que le daría él: Spider-Man: Home Wrecker (Rompe Hogares).

En fin, más allá de las bromas, sabemos que la nueva entrega del superhéroe se llamará Spider-Man: No Way Home. Un título de lo más apropiado, teniendo en cuenta que el final de su última película su vida personal se complicaba bastante. La película se estrenará en cines el 17 de diciembre de 2021.