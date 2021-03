Internet es una gran herramienta para el desarrollo profesional de los artistas, pero también puede llegar a ser un lugar muy hostil. Cantantes, actores y actrices, músicos... tienen que lidiar con todo tipo de comentarios, algunos buenos y otros no tanto. Conchita, una de las compositoras más aplaudidas de nuestro país, trae una reflexión sobre ello.

La artista ha querido abrise con sus seguidores y ha compartido una anécdota con la que tuvo que lidiar hace un tiempo. Hace unos años, tuvo que soportar entre los comentarios de Youtube un mensaje que a nadie le gustaría recibir y así lo ha compartido hoy.

"Hace años dejé de leer los comentarios en YouTube. Leí un 'ojalá te mueras de un cáncer de garganta' que estuvo resonando en mi cabeza durante demasiado tiempo. Yo tenía 23 años y no estaba preparada para tanto odio", escribía en un tweet invitando a la reflexión.

Hace años dejé de leer los comentarios en YouTube. Leí un “ojalá te mueras de un cáncer de garganta” que estuvo resonando en mi cabeza durante demasiado tiempo. Yo tenía 23 años y no estaba preparada para tanto odio. — Conchita (@OficialConchita) March 24, 2021

Hoy, Conchita conquista escenarios y redes sociales con su voz y sus bonitas canciones, así como miles de fans la apoyan y le piden que siga enamorando con su música. Esto es lo que ha sucedido con su single El Viaje, el cual se ha llenado de mensajes bonitos animándole a seguir siendo tal y como es ella.

"Hoy he estado leyendo los comentarios de "el viaje" y me he emocionado con muchos. Y quería daros las gracias", continuaba la artista en su mini hilo de Twitter.

Conchita y su lección contra los prejuicios que ha emocionado a sus fans

Y es que Conchita a lo largo de su carrera ha tenido que echarle valor y fuerza para seguir adelante, y esto le ha servido para sacar muchas lecciones de vida, una de ellas, la comparte con nosotros: "Una de las cosas más importantes que he aprendido durante estos años es que los prejuicios de la gente sólo les pertenecen a ellos. No son de la persona a la que van dirigidos. Una vez interiorizado eso...absolutamente todo es más fácil. Y os leo. Siempre".