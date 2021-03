Sen Senra: “No quiero ser predecible ni conmigo mismo”

Sen Senra (Forcarei, 1995) sigue el ejemplo de Juan Palomo: “Yo me lo guiso, yo me lo como”. Produce, compone, participa en la dirección de sus vídeos… ¡y canta! Que no se nos olvide que también canta. Y es que este joven gallego, que lleva desde adolescente buscando su hueco en la industria, ha cogido impulso en los últimos dos años y ya está volando muy alto. Casi rozando el cielo.

Ese “casi” solo lo separa su nuevo EP, Corazón Cromado (Sonido Muchacho, 2021), donde el artista se consolida como una de las voces musicales para tener en cuenta de su generación. En siete temas, Senra se mueve con total naturalidad entre varios géneros, cambiando en la misma canción de uno a otro. Prueba de ello es Tumbado en el jardín viendo el atardecer, uno de los primeros singles que lanzó de este nuevo trabajo.

Sensaciones (2019) fue el principio de una nueva etapa musical. Ese disco, que produjo junto a Anxo Ferreira, lo colocó en el mapa de los artistas revelación del momento. Dos años después sigue siendo catalogado como tal. Eso sí, con una gran diferencia, ahora se junta en el estudio con C. Tangana y Alizzz. Nada mal.

Para hablar sobre Corazón Cromado, su etiqueta de artista revelación perenne desde hace dos años y esta nueva etapa musical, nos trasladamos a las oficinas de Sonido Muchacho.

Pregunta (P) : Corazón Cromado es tu nuevo EP, ¿por qué este nombre?

Sen Senra (S): Es un poco por el acto de cromar. Es como esa capa que le das a un objeto para que no se oxide por el desuso o para embellecerlo simplemente. Me parecía un concepto muy divertido el hecho de cromar un corazón.

P: En la nota de prensa dice “Sen Senra abre su corazón y se presenta único, sin miedos y atreviéndose a todo, sin límites, demostrándolo en su nuevo EP”, ¿es verdad que te has quitado todos esos miedos? ¿De qué miedos habla?

S: A la hora de trabajar soy muy libre. Soy un artista que entiendo mi carrera y la forma de hacer música desde una libertad absoluta donde me gusta experimentar y explorar. Este EP es eso, libertad absoluta. Y bueno, la colección de estas siete canciones.

P: ¿Por qué solo siete canciones?

S: Pues no hay una razón en sí. Fue un poco porque eran las canciones que formaban parte de este transcurso entre la pandemia y lo que vendrá. Los temas que he ido sacando durante estos meses más alguno que estaba en la recámara. Ha sido de una forma muy natural. Hicimos también un ejercicio de sumar un imaginario visual. Me apetecía también mucho ir desvelándolos con sus videoclips. Tengo mucha más música guardada.

P: ¿No tienen ningún tipo de unión entonces esas canciones?

S: No, libertad. Venía de Sensaciones que fue un álbum muy conceptual y me apetecía permitirme el lujo de tener cierta libertad. Era hacer la colección de canciones que me apetecía juntar.

P: En los créditos de tus canciones solo apareces tú y Anxo Ferreira, el mismo con el que trabajaste en Sensaciones, ¿qué hay en esta unión que funciona tan bien?

S: Con Anxo Ferreira fue, sobre todo, Sensaciones. Lo coproducimos los dos y fue un trabajo de dos años que le dimos mucho cariño, mucho espacio y mucho tiempo. Era otro momento en el que teníamos menos medios. Teníamos que inventarnos cómo hacer las cosas. Es como mi mano derecha. Es mi colega. En el EP hay alguna canción en la que mete mano Anxo. Es un compañero de viaje con el que quedo muchos días y con el que comparto muchas horas de música.

P: Al final él forma parte de Novedades Carminha. Habéis tenido que hablar de colaboración en algún momento…

S: Pues no se habló, pero tendrá que pasar seguramente en algún momento (ríe).

P: Hay una cosa que me gusta mucho de las letras de tus canciones y es que me da la sensación de que hablas mucho sobre el vacío que tienen muchos jóvenes, ¿experiencias propias?

S: Quizá inconscientemente forma parte de mí como de mucha otra más gente, pero no estoy yendo a esa raíz. Creo que inconscientemente hay algo ahí que sale, pero no está buscado.

P: Tumbado en el jardín viendo atardecer la divides en dos partes muy diferenciadas, ¿no pensaste en sacar dos canciones?

S: No, porque cuando hago música no trabajo sobre una estructura. No juego con eso. En ese caso, esta canción nace de una melodía con la que ya me había quedado tras hacer una jam con unos colegas. Fue un momento en el que empecé a jugar con el sintetizador. Lo que parecía que iba a quedar en nada en ese momento, yo me quedé con esa melodía y la grabé con el móvil. La retomé dos meses después y empecé a construir por encima de eso. En un viaje que hice, tenía todo el sentido hacerla. No tuve nunca la pretensión de que fuesen dos partes. Surgió así y ya está.

P: Por como hablas, me da la sensación de que trabajas más como un artista plástico. Te imagino como en un estudio de pintura, probando cosas, pero con melodías. ¿Sigues algún método a la hora de trabajar?

S: Muchas veces empieza con la guitarra, sale un fraseo que me gusta y luego encaro esa canción sin miedo a meterle todo lo que me pide. Luego puedo hasta llegar a cargarme el sonido de la guitarra o meterla en un plano mucho más secundario. Sí, es un poco como dices, como coger un pincel y lanzar colores por todos lados. Después ya es una toma de decisiones de saber que es lo que me gusta y lo que no.

P: Tu música se ha relacionado con Frank Ocean y el Neo-Soul, también hay partes que son de trap. Seguimos catalogando a los artistas por géneros, ¿crees que sigue teniendo sentido hoy?

S: Yo no me etiqueto en ningún género. No suelo hacerlo tampoco con los artistas a los que escucho. Mis playlist saltan de una cosa a otra y no pienso si es pop o rock. Es música que me atrae y ya está. Creo que eso ya está un poco superado.

P: Qué facilidad es el tema que tienes con C. Tangana, ¿en qué momento se sube al carro contigo?

S: Eso nace al final de cuadrar en Madrid los dos. Él y yo nos conocemos de hace años de Galicia por amigos en común y este año decidimos ir al estudio juntos sin pretensión de nada. Empezamos desde cero, nos metimos en una cabina a hacer música y surgió esta canción con la que estoy súper contento.

P: La base con la que empieza Qué facilidad, ese beat que suena, ¿es humano?

S: Son cosas que suelo hacer y me salen naturales. Recuerdo que estábamos en el estudio Pucho, Alizz, Anxo y yo y en un momento dado pensamos en jugar con eso.

P: El arte visual de este EP es muy llamativo. ¿Cómo lo pensaste?

S: Pues eso es trabajo de mi hermana (Vanessa Dorrei). De hecho, en todos los discos anteriores también hizo ella la portada. Ella pinta y es una artista a la que admiro mucho. Es un gusto que también quiera sumarse. Es un ejercicio en el que ella y yo buscamos cómo encajar. Nace de su arte.

P: Para los videoclips he visto que estás apostando por Pedro Artola, el mismo director que ha trabajado con Guitarricadelafuente y Jedet. ¿Es importante rodearse de personas creativas de tu misma generación?

S: Totalmente. Es lo más bonito que hay. Compartir este tipo de vivencias, en este caso esas ganas de crear. En el caso de Pedro, que hicimos Sublime y Tumbado en el jardín, estuvimos mano a mano. Él tiene si equipo que es una maravilla. A mí me mola meter mano en ese proceso, sumarme a la dirección.

P: ¿Tienes pensado en rodar nuevos vídeos de Corazón Cromado?

S: De momento ahora estamos tan a full que ya se verá.

P: Veo que le das mucha importancia a todo lo visual. No solo en los vídeos, también en tu cuenta de Instagram. ¿Es muy importante contar historias a través de lo visual para ti?

S: Me parece como una oportunidad para sumar un imaginario a una canción que es una maravilla. Hay algo de eso que me atrae mucho. Me gustaría dirigir seguramente el día de mañana vídeos tanto míos como de gente. Tengo mucho amor por eso. En las canciones es un extra en el que invitas a las personas a hacer ese viaje contigo. Al final es como hacer una película.

P: ¿Y te ves dirigiendo un cortometraje?

S: Sí, me encantaría. Ya metí mucha mano en todos los videoclips que hice en la dirección. Lo que pasa es que trabajo con directores a los que admiro que lo hacen mucho mejor que yo. Cuando me vea capaz de dirigir, me encantaría hacer una película. Ya no un videoclip o un corto, una película. Me apetece.

P: Al final llevas muchos años en la industria (empezó de adolescente en el grupo Christ Divides), pero los medios nos seguimos refiriendo a ti “como artista revelación”, ¿cuántos años tiene que estar un artista para desprenderse de esa etiqueta?

S: No sé. Entiendo que es cuando un proyecto se hace más grande y pilla cierta masa. Yo llevo desde los quince años tocando en bandas, girando por ahí, tocando en garitos. Sí que ahora es el momento en el que todo está rugiendo mucho más, hay un ruido alrededor muy importante. Supongo que la gente que me pude conocer por Sensaciones lo ve como algo nuevo, pero al final llevo desde los quince años en esta película. Para mí no es nueva.

P: Sí, mucha gente te conoce por Sensaciones. ¿Ahora te paran por la calle?

S: Sí.

P: ¿Y qué te dice la gente?

S: Pues hay como super buen rollo. Cuando te paran es super bonito. Son mensajes de cariño. Es una maravilla.

P: Como periodista de LOS40, ¿te haría ilusión entrar en una lista como esta o no es algo en lo que pienses?

S: Claro, claro, sería maravilla. Una emoción.

P: ¿Crees que las generaciones que vienen le dan menos importancia a hechos como sonar en radio?

S: No lo sé. No sabría decirte. Para mí sería un orgullazo colocar un tema que suene en la radio. Eso sería maravilla.

P: Hay como cierto misterio en tu figura, tanto en tus videoclips como en tu cuenta de Instagram. ¿Es algo que forme parte de ti como artista?

S: No, no está planificado. No es una estrategia de marketing. Yo sigo siendo yo mismo, encarando mi carrera a mí manera.

P: Para terminar, ¿dónde te verías dentro de cinco años?

S: No sé, cinco años me parecen muchos. Quiero seguir haciendo mucha música. No quiero saber lo que estaría haciendo dentro de cinco años porque sería aburridísimo, no quiero ser predecible ni conmigo mismo. Quiero seguir volando por ahí y experimentando. Vete tú a saber dónde estaré.

