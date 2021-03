Curricé nos saca su lado más ‘salvaje’ para presentarnos su propio sonido: “Eran cosas que necesitaba soltar”

Curricé está de enhorabuena. Acaba de dar la bienvenida a una nueva y emocionante etapa musical. El estreno de su álbum Salvaje nos ha permitido acercarnos un poco más a sus sentimientos y a la madurez de la que él mismo nos ha hablado en LOS40.

Para celebrar esta fecha tan especial, hemos charlado con el artista acerca de este proyecto, aunque no ha sido el único tema de conversación. Su participación (o no) en La Isla de las Tentaciones, lo que le diría en tres minutos a su ídolo musical o lo más fácil y difícil de la creación de este disco son otros de los detalles que hemos conocido.

Curricé nos presenta su lado más Salvaje:

Pregunta (P): ¿Qué tal Curricé? ¿Cómo te encuentras con el lanzamiento de tu álbum?

Respuesta (R): Estoy muy nervioso y expectante. A ver qué tal. A ver qué le parece a la gente. Yo la verdad que normalemte con trabajos anteriores, de tanto escuchar las canciones, las acababa aborreciendo. Y ahora mismo es que estoy enamorado de todas las canciones que entran en este disco y con muchas ganas de que dejen de ser mías para que sean de todo el mundo.

P: Salvaje llega y, según tú, es vivir la vida que siempre has soñado. ¿Es tu caso?

R: Sí, yo creo que por lo menos estoy en el camino. Me parecería muy atrevido decir que vivo la vida que había soñado, pero sí que creo que he ido sumando granito a granito para cada día estar un poquito más cerca y aprender a disfrutar de todo el proceso hasta llegar hasta donde quiero llegar.

P: ¿Qué ha sido lo más fácil y más difícil a la hora de crearlo?

R: Lo más fácil ha sido escribir las letras de las canciones, porque prácticamente son 10 canciones que hacen el disco y 10 historias. Las letras prácticamente las he vomitado. Eran cosas que necesitaba soltar. Eso ha sido lo más fácil. Lo más difícil ha sido tratar de encontrar el sonido que no se pareciera a nadie, poder decir “suena a Curricé” y que no fuera un “suena a este..”. Gracias a los productores con los que he trabajado, que se han currado un huevo los arreglos… un saludo a Jon Caballés y PJ Hermosilla. Gracias a ellos hemos conseguido sacar un producto muy redondito.

P: ¿Qué es el “sonido Curricé”?

R: Tratar de meter en una batidora todo lo que durante todos estos años he ido aprendiendo. Empecé con el rap, tuve una banda de metal, he hecho también rock, he hecho pop. De alguna manera es coger la batidora, mezclarlo todo y tratar de que tenga un equilibrio y conseguir el sonido Curricé.

P: Cuéntanos más acerca del disco. ¿Hay colaboraciones?

R: Para este álbum no tenemos colaboraciones. Lo estuvimos valorando pero preferíamos, ya que iban a ser diez canciones, que yo creo que es el mínimo para un disco, queríamos aprovechar cada una de las balas. Además, las canciones eran muy mías y yo creo que si alguien que cantaba encima de ellas se me iba a hacer raro a mí y se le iba a hacer raro a esa persona.

P: ¿En qué se diferencia este proyecto con los anteriores que nos llevas ofreciendo?

R: En cuanto a contenido te diría que va en la misma línea que como siempre he escrito. Porque yo siempre he escrito con lo que me ha pasado, pero la forma de sorprender yo creo que es desde el punto de vista del que escribo ahora. No es lo mismo lo que escribía con 14 años que lo que escribo ahora con 33. Yo creo que eso también le da un punto a las canciones de aprendizaje, madurez… va a conseguir sorprender bastante a la gente.

P: Uno de los temas que presentaste es Tres Minutos. Es un tema de lo más romántico. ¿Cómo nació?

R: Este momento fue como donde se crean prácticamente todas las canciones que se crean en esta habitación. En ese momento estaba en una relación en la que yo viajaba mucho y mi pareja también. Nos daba tiempo a vernos muy poco. El poco tiempo que nos veíamos siempre se me hacia super corto. Se me ocurrió sea idea de pedirle tres minutos para tratar que esos tres minutos se estiraran para el resto de la vida.

P: ¿Qué le dirías en tres minutos al Curricé de 1988?

R: Que no se rinda y que siga, y que en la medida de lo posible siempre que pueda escuche a la gente que le quiere y no al resto.

P: ¿Y al del futuro?

R: Por favor, dime que no te has rendido.

P: ¿Qué harías o dirías a tu ídolo musical si lo tuvieses delante solo por tres minutos?

R: Yo creo que trataría sacar la máxima información acerca de su música. Mi mayor referencia que he tenido para este disco es Tom Walker. Me encanta porque su música me parece algo potente pero muy digerible. Está en un punto muy guay. Aprovecharía para que me contara cómo compone, cómo arreglan y cómo se prepara para los directos. Para aprender... Hay que sacar información.

P: Hablemos de La Voz. Has sido finalista y has vivido muchos momentos. ¿Cuál ha sido el complicado?

R: Las audiciones a ciegas porque antes de presentarme a La Voz yo ya tenía bastante gente que me seguía y para mí haber conseguido llegar ahí… previamente hay muchos castings, que hay mucha gente que no sabe eso. Piensan que las audiciones a ciegas es el primer casting que te hacen. No, te hacen muchos castings antes. Llegar ahí ya había sido difícil. Y estando ahí, estando expuesto delante de todo el mundo, que me dijeran que no era lo que más miedo me daba. Ahí estaba acojonado. Pero en el momento en que vi que se giraban, todo lo que vino después en el programa para mí fue un regalo y estoy súper agradecido.

P: Como hemos dicho, vuelve un Curricé muy romántico. Hemos visto que estás enamorado. ¿Concursarías en La Isla de las Tentaciones?

R: No, la verdad es que no. Todo ese mundo del salseo y la prensa rosa intento quedarme lo más apartado posible. Ya hace mucho tiempo estuve demasiado cerca de eso teniendo un canal de Youtube y haciendo vlogs y acabé bastante quemado. Así que no. Respeto mucho que le gusta y que le entretiene pero yo no formaría parte de algo así.

'Salvaje' llega con el "sonido Curricé" / Foto cedida por Universal

P: ¿Qué opinas acerca de la polémica generada con los youtubers y Andorra?

R: Mi postura siempre va a ser que siempre que todo se haga de forma legal, me parece que es lícito. Es decir, si alguien realmente se va a vivir a Andorra y porque se va a vivir Andorra, como consecuencia, tiene otro tipo de impuestos y paga de forma diferente, mientras lo haga de forma legal me parece bien. Lo que me parece mal es esa gente que dice que está viviendo en Andorra para ahorrarse esos impuestos pero realmente sigue viviendo aquí.

P: La pandemia nos ha cambiado a todos. En tu caso, ¿qué efecto ha tenido?

R: He notado un antes y un después en pasar tiempo conmigo. Yo creo que nos ha pasado a muchos. Estábamos viviendo con el piloto automático. Ni si quiera nos estábamos parando a pensar qué quiero, qué me apetece, cómo me siento. Esto me ha enseñado a escucharme, a dedicarme tiempo, a tener citas conmigo mismo y no tener que estar siempre haciendo cosas para los demás. Me ha venido muy bien porque me ha hecho pararme en seco y replantearme muchas cosas.

P: ¿Cómo quieres acabar el 2021?

R: Me gustaría acabar el año pudiendo sacar el disco, y habiendo podido hacer una gira por España cumpliendo todas las medidas de seguridad necesarias, aunque fuese en salas con aforo reducido, pero me encantaría poder presentar este disco.

P: ¿Mandarías un mensaje a los políticos y altos cargos acerca de la situación de la Cultura en España ahora mismo?

R: Es el mismo mensaje que siempre que puedo lanzo por mis redes sociales. Que se den cuenta de que hay muchísima gente currándoselo muchísimo para hacer que la Cultura sea segura. Yo mismo estoy yendo a conciertos y comprobando que efectivamente se toman todas las medidas de seguridad. Me molesta mucho que se le meta tanta caña y que estén cohibiéndonos tanto en ese aspecto. Y hablo por mí en el ámbito de la música y por otra mucha gente de otros ámbitos. Y que luego de repente salgas a la calle y veas todas las terrazas llenas de gente y sin mascarilla y haciendo lo que les da la gana… entonces, eso me toca las narices y creo que nos toca las narices a todos. Me gustaría que los que están ahí arriba se diesen cuenta de que las cosas se están haciendo y se están haciendo bien.