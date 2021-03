¿Qué es “el makinon” al que se refiere Karol G y Mariah Angeliq en su nueva canción?

Karol G tiene su propio diccionario. La estrella colombiana lleva años enseñándonos nuevas palabras a golpe de hits. Lo hizo con Tusa, con Bichota y ahora con Makinon. Porque no, hasta que no hemos visto el videoclip no hemos sabido a qué tipo de vehículo se refería la estrella colombiana en esta nueva canción que ha sacado junto a su tercer álbum de estudio: KG0516.

“Ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón. Dando vuelta en un maquinón. Cristales G5 en un capsulón”, dice la cantante en la colaboración que ha lanzado junto a Mariah Angeliq. De este modo, en cuanto hemos escuchado la canción, hemos pensado en qué tipo de máquina está dando vueltas la estrella: ¿se tratará de una atracción de feria? ¿o quizá sea una moto estilo Harley Davidson?

Pues no, no es nada de eso, “el makinon” al que se refiere Karol G es, nada más y nada menos que a uno de los coches más exitosos de la gama Mercedes. Eso sí, solo al alcance de unos pocos.

Se trata de el Mercedes Clase G, un todoterreno exclusivo que ha enamorado a miles de personas desde que su primer modelo salió en 1979. De hecho, su diseño cuadrado se ha mantenido prácticamente sin cambios desde que salió. Fue concebido con la idea de que tuviese un uso militar.

Pero, ¿cuánto cuesta un bicho de estos? Nos hemos metido en el sitio oficial de Mercedes para comprobar cuánto puede llegar a costar un vehículo de este calibre y su precio va desde los 120.000 euros hasta los 185.000. Además, luego hay que ir sumando los extras que quieres añadirle. Vamos, que es una auténtica máquina, tal y como dicen las dos divas musicales.

¿Qué era la jeepeta de Bichota?

El makinón no es el único vehículo al que hace referencia Karol G en una de las canciones de su nuevo álbum. En su éxito Bichota, la artista ya hablaba de otro gran todoterreno. "Yo también tengo una Jeepeta. La tеngo fuletea' con to'a mi' shortie'”, cantaba la joven.

Pues bien, aquí la artista se refería a los vehículos de la marca Jeep. Además, creemos que se trata del modelo Wrangler and Wrangler. Otro gran todoterreno para los amantes de este tipo de coches.

Karol G, una gran amante de la velocidad

No nos extraña que Karol G haya querido dedicar una canción a un coche. La colombiana es una auténtica amante de la velocidad. De hecho, el pasado 2020, la joven recibió por su 29 cumpleaños un regalazo: un Rolls Royce amarillo y negro que no está al alcance de todos los bolsillos. Y es que puede estar valorado en millones de dólares.

Fue Anuel AA quien quiso sorprender a su pareja con este lujoso regalo. Sin duda, un auténtica joya de cuatro ruedas.

Además, este mismo año, Karol G ha asegurado que se aburrió de la jeepeta y que ahora ha pillado un makinón. Eso sí, el suyo es un mercedesSpider 812 GTS, versión 2021 que puede costar alrededor de 335.000 dólares.