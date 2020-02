Este es el lujoso regalo de Anuel AA a Karol G por su cumpleaños

La cantante colombiana Karol G ha cumplido 29 años el pasado día de San Valentín. Lo ha hecho en un momento glorioso a nivel profesional, marcado por el éxito internacional Tusa, en el que canta junto a Nicki Minaj y que ha sido objetivo de innumerables covers y parodias. Sin embargo, más allá de todo lo bueno que le ha ocurrido en las últimas semanas a la cantante, hay un regalo que le ha hecho sonreír especialmente, el de su enamorado Anuel AA y que iba mucho más allá de haberle preparado una increíble fiesta en Miami.

"Mi bebe me dio este bebe", así presentaba en redes sociales Karol G el regalo de cumpleaños de Anuel AA: un nuevo coche y no uno cualquiera. Se trata de un Rolls Royce amarillo y negro, parecido al de otras estrellas como Kylie Jenner, que ha levantado las pasiones de muchos a través de Instagram y que, por supuesto, no está al alcance de cualquier bolsillo, con un precio que se estima en más de 100 millones de dólares. Todo apunta a que, como sigan cumpliendo años juntos, Karol G va a poder tener su propia flota de vehículos de lujo. Porque, en su pasado cumpleaños también recibió por parte del reggaetonero un deportivo, igualmente de color amarillo y, en dicha ocasión, firmado por la casa Mercedes.

El generoso cantante ha querido compartir un vídeo que muestra la sorpresa de la cumpleañera en el momento que recibió el regalo entre amigos que no disimulaban su felicidad y que ya roza los 3 millones y medio de reproducciones. Por si con eso fuera poco, dentro del vehículo no faltaban las flores y demás detalles. ¡Feliz cumpleaños!

Sin embargo, aunque siga resultando sorprendente, no es la primera vez que Anuel AA demuestra su romanticismo hacia su prometida con una buena cantidad de dinero. Ya en la celebración de su primer aniversario, reafirmó sus sentimientos hacia la intérprete de Mi Cama con un reloj valorado en, nada más y nada menos que, dos millones de dólares de la exclusiva marca Richard Mille.

Desde luego, no cabe duda de que la pareja no escatima en lujos. Ella, tal y como ha confesado en una entrevista, no duda en probar todo tipo de cremas faciales con el fin de retrasar al máximo el envejecimiento. No sabemos qué tal le habrá sentado sumar un año más a su edad, aunque seguro que su nuevo coche le ha aliviado parte del disgusto. Él, por su parte, nos tiene acostumbrados a excentricidades como fabricarse un busto de sí mismo de oro para llevarlo en una cadena. ¡Caprichos al alcance de muy pocos!