Lyanno y Rauw Alejandro nos traen el perreo en ‘Poderosa’: ¡mira el vídeo!

Juntar a Lyanno y Rauw Alejandro en un mismo tema solo puede traer resultados explosivos. Y así ha ocurrido. Ambos se unen en Poderosa, un tema que levanta el ánimo y las ganas de perrear a cualquiera que lo escuche.

Pero este hit no llega solo, sino acompañado de un videoclip cuyas imágenes están relacionadas con los versos que lo componen. En su letra, ambos nos hablan de esa chica a la que todos llaman "la diosa" y a la que ellos animan a bailar. Las escenas del clip están protagonizadas por múltiples chicas que no dejan de darlo todo.

Ambos artistas se han convertido en dos de las mayores promesas de los ritmos urbanos a nivel internacional. Por su parte, Lyanno cuenta con éxitos como Hasta Abajo, Nada, En Tu Cuerpo y BLLQO. Rauw Alejandro también suena en las plataformas digitales con Enchule, 2/Catorce, Perreo Pesau' y un sinfín de éxitos que forman su carrera.

Unir a ambos artistas es una petición que sus fans llevan haciendo desde hace bastante tiempo. Ahora que al fin han cumplido sus deseos, no han dejado de darle al play desde su lanzamiento.

"Tú sabes cómo es la vibra. No tengo que decir mucho! La hermandad no se compara. Y ésta la hicimos pa todas las mamacitas poderosas del mundo", explica Lyanno en su cuenta de Instagram. Guaynaa, Rafa Pabón y otros artistas no han tardado en compartir su emoción.

"No saben todas las noches de trabajo hasta el amanecer, sin un peso en el bolsillo, el joseo 24/7 hahahaha los 7 mil tours que hicimos en las mismas discos de PR, 20 mil problemas encima y to las noches de frustración, llorando pensando que no lo íbamos a lograr", señala Rauw.

Pero ambos demuestran que los sueños se hacen realidad. Aunque para ello tienes que perseguirlos.