Elton John ha grabado “algo” con Metallica

Últimamente, a falta de grandes conciertos y novedades discográficas, muchos artistas se han lanzado a buscar grandes colaboraciones. Hace pocos días conocíamos la noticia de que Carlos Santana iba a tocar con el guitarrista de Metallica en su próximo disco, que ya está más que en marcha. Y ahora, hemos conocido una nueva colaboración que también tiene que ver con el mítico grupo de rock.

En esta ocasión ha sido Elton John el que ha asegurado que tiene algo entre manos con la banda. El británico ha hecho estas declaraciones en el programa de radio Rocket Hour que tiene en Apple Music 1, haciéndoselo saber a SG Lewis. “Acabo de hacer algo con Metallica. Ha sido durante este período de bloqueo. He estado trabajando con Gorillaz y gente así. No he estado haciendo nada de Elton, pero he estado haciendo cosas geniales con otras personas”, dice el músico.

No hemos conocido más detalles acerca de esta nueva música, pero todo apunta a que Metallica haya estado probando nuevos enfoques y formas de escribir novedosas, sobre todo después de que Lars Ulrich haya contado ya que no han podido continuar con el álbum tan lejos como ellos esperaban. Así lo reconocían al medio Classic Rock a principios de año: “Estos son los momentos más locos. Hay un poco de movimiento, pero es difícil hacer mucho cuando no estamos juntos”.

Ya hace dos años, Ulrich publicó una imagen en su Instagram en la que podía verse a su familia junto a Elton John, y la utilizó para manifestar su opinión sobre el músico. “Más allá de ser inspirador, pasar una noche en compañía de uno de los mejores compositores y artistas de la historia. ¡Gracias Elton por tu generosidad y buenas vibraciones!"

Elton John es un colaborados habitual en la música de otros, incluso de los grupos que están más centrados en el rock y otros géneros. Apareció en el álbum Ordinary Man de Ozzy Osbourne, tocando el piano y cantando en la canción principal.