Satan Shoes: Las polémicas zapatillas que ha diseñado Lil Nas X para Nike con sangre humana

Lil Nas X es uno de esos raperos que han llegado a la industria para mover conciencias y provocar controversias. Ya lo hizo cuando el mundo country se le echó encima cuando publicó su primer gran éxito Old town road. Entonces recibió el apoyo de Billy Ray Cyrus, el padre de Miley Cyrus y se convirtió en la gran revelación del momento.

Luego, su apoyo a la comunidad LGTBi y el surrealismo de muchos de sus vídeos le han mantenido en boca de muchos. El viernes pasado lanzó el último, Montero (Call Me by Your Name) en el que vemos una especie de fantasía mitológica demoníaca con imágenes que han herido muchas sensibilidades.

Tiene al mundo polarizado entre los que apoyan su arte y los que creen que ha cruzado líneas imperdonables. Y en medio de todo este lío lanza una colección de zapatillas que arrastra esa misma polémica.

Siguiendo los pasos de Travis Scott ha sacado su propia versión customizada de la clásica Air Max ’97 de Nike. Su diseño se conoce como Satan Shoes y, en línea con lo que hemos visto en su último vídeo, viene acompañado de un aura demoníaca que no todo el mundo ha llegado a entender.

Se trata de una edición limitada a 666 pares, haciendo referencia al número del diablo. Cada par irá numerado individualmente en rojo y tendrá 66cc de tinta roja y una gota de sangre humana en el interior de la cámara de aire de la suela.

Envoltorio satánico

Y por si no fuera poco, la zapatilla llevará una cita bíblica: Lucas 10:18 (Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo) que irá estampada en un lado con una cruz invertida y un pentagrama de acero donde se cruzan los cordones.

Las zapatillas se venden a 1018$ (unos 1200 euros) y seguro que se agotan en tiempo record. Hasta el packaing es especial, con un retablo clásico de Van Eyck, el de El juicio final.

Muchos están horrorizados con este diseño y otros, sin embargo, mueren por tener su propio par y critican a los religiosos que se han sentido ofendidos.

No son Nike

Ya se sabe que, sobre gustos, los colores. Desde luego, si su objetivo es que todo el mundo estuviera pendiente de él, lo ha conseguido. Pero hay que aclarar que no se trata de una colaboración con Nike sino con MSCHF. Letras que hacen referencia a ‘mischief’ que traducido sería algo así como ‘travesura’ y que lanza productos bastante polémicos. De hecho, ya había lanzado unas Jesus Shoes con agua bendita del río Jordán en sus suelas.