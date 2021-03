Helen Lindes comenzó hace varias semanas a tomar clases de canto. "Una faceta muy íntima" como ella misma ha publicado en su perfil oficial en Instagram pero que ha decidido hacer pública con una versión que está corriendo como la pólvora por las redes sociales.

La espectacular modelo comenzó en plena pandemia a recibir estas clases para mejorar su interpretación o otras circunstancias asociadas a cantar: "Empezar algo nuevo siempre crea miedos e inseguridades pero también te hace salir de tu zona de confort y te llena de ilusión. Hace unos meses decidí empezar a tomar clases de canto, algo que siempre había querido hacer, y no podría haber caído en mejores manos".

Enrique Sequero es el maestro de Helen Lindes y los resultados están siendo tan visibles como exitosos. La versión de Thank you de Dido está demostrando su estilo. Y no es una canción nada sencilla de interpretar. Puede que guste más o menos, pero lo que queda claro es que hace falta cierto talento para ello.

"Lo prometido es deuda! 😅😅 Aquí os desvelo una faceta muy íntima y que he descubierto hace poco... ☺️ Me gusta mucho cantar, me relaja y me hace sentir bien. Lo encuentro de cierta forma, terapéutico. Llevo solo un par de meses conociendo este universo y me encanta poder descubrir nuevos retos que me hacen crecer por dentro. Este es un trozo de una de mis canciones favoritas que me traslada a mi adolescencia, 'Thank You' de Dido. Espero que os guste, os lo enseño con un poco de miedo pero con el máximo respeto y cariño por esta profesión. Gracias @enriquesequero por ser mi guía y @martaasturias por la motivación y por creer en mí, incluso cuando a veces me cuesta creer en mi misma. 🤗" escribía la modelo que fuera Miss España en 2000.

"¡Pero bueno, qué maravilla es esta!" ha exclamado Soraya. "Brutal", ha dicho el jugador de baloncesto del Real Madrid, Rudy Fernández, actual pareja de Helen. Naty Abascal, Cristina Pedroche o Raquel Sánchez Silva han sido algunas de las otras celebrities que se han quedado totalmente fascinadas con su voz.

De momento parece que Helen disfruta a nivel amateur de esta nueva afición aunque no sabemos si querrá dedicarse a esto profesionalmente en un futuro. Estaremos encantados de disfrutar de su voz si finalmente se decide a dar el paso y cantar sus propias canciones. ¡Ánimo, Helen!