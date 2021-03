Sara Sálamo ha perdido el carrito de sus bebés y está pidiendo ayuda para encontrarlo

Sara Sálamo e Isco Alarcón se han llevado un disgusto al darse cuenta de que el domingo tuvieron un despiste. La actriz, madre de dos hijos, ha anunciado hoy en sus redes sociales que hace dos días acudió al parque Rey Juan Carlos de Madrid, situado al nordeste de la capital, con sus hijos para disfrutar de un rato al aire libre y que allí, al irse, se dejó olvidado el carrito de su bebé, el pequeño Piero.

"El domingo estuve con mis hijos en el parque Rey Juan Carlos. Al meterlos a los tres en el coche, nos despistamos y no metimos el carrito del bebé, y se quedó en la acera", ha publicado Sálamo en sus redes sociales este martes, al darse cuenta de la pérdida.

La actriz, ha acompañado este texto de una foto de su carrito, un modelo nada convencional, diseñado por el estadounidense Jermey Scott para la marca Cybex, de color azul con un estampado de alas doradas y querubines que incluye incluso, dos alas metálicas doradas en los laterales, y ha pedido a sus seguidores en redes sociales que la ayuden a encontrarlo. "Instagram, haz tu magia por favor", ha indicado Sálamo acompañando su mensaje de un emoji de carita triste.

Sara Sálamo pierde su carrito de bebé. / Instagram Sara Sálamo.

"Me han robado joyas que me ha dolido menos perder"

Después, Sálamo ha subido un story en el que asegura que le han robado joyas que le ha dolido menos perder que el carrito de sus hijos. "No sé si es por las vivencias con el carrito, porque es el que he usado para los dos. Por las hormonas, no lo sé, pero, ojalá lo encontremos", ha pedido la actriz para animar a sus seguidores y vecinos a ayudarla a dar con el carrito.

Después, la intérprete ha subido un selfie a redes bromeando sobre lo ocurrido y citando la mítica canción de Manolo Escobar, Mi carro me lo robaron, sobre la que ha recibido decenas de muestras de cariño que le han dado esperanzas sobre la futura aparición del cochecito. ¡Ojalá lo encuentren!