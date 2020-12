Sara Sálamo recibe el mejor regalo de Navidad del mundo: su hijo Piero ya está aquí

La Navidad les ha traído a Sara Sálamo e Isco Alarcón el mejor de los regalos. La pareja ha anunciado este miércoles en las redes sociales que acaban de ser padres por segunda vez. Han tenido un niño al que han llamado Piero y que ha llegado antes de lo esperado.

El nuevo hijo de la actriz y el futbolista no ha querido esperar a 2021 y Sara Sálamo ha dado a luz solo unas horas antes de que acabe el año. "Pequeño correcaminos, no te esperábamos tan pronto, pero... ¡Que suerte la nuestra! Entre tantos grises apareciste tú para hacer de este 2020 un año para recordar por oros motivos. Bienvenido Piero. Te queremos", han escrito ambos progenitores en sus respectivas cuentas de las redes sociales.

Isco y Sara, que han compartido el mismo texto para presentar al mundo a su hijo, han acompañado su mensaje de bienvenida con una tierna fotografía en blanco y negro en la que puede verse al pequeño Piero en su cunita mientras sus padres le cogen de la mano. ¡Cuánto amor se desprende de una sola imagen!

Segundo bebé en la familia

Piero es el segundo hijo de la pareja. Sálamo y Alarcón tuvieron en julio de 2019 a Theo, su primer hijo, y desde entonces, la joven actriz tinerfeña no ha dejado de compartir imágenes muy entrañables sobre la maternidad, la lactancia y sus embarazos con sus seguidores. De hecho, durante el embarazo de Piero Sálamo ha dado trucos a las mamás primerizas y ha bromeado varias veces sobre como ha ido evolucionando el tamaño de su barriga con sus fans, llegando a asegurar que lo que había dentro de ella era una sandía o que parecía un huevo kinder.

El año en el que Sara se levantó contra el machismo

Aunque 2020 no ha sido un año fácil para nadie, la actriz se ha mantenido optimista y cariñosa con sus seguidores en las redes sociales pese a que le ha tocado enfrentarse a comentarios que la señalaban como culpable del mal rendimiento del Real Madrid.

Sálamo y otras mujeres de los futbolistas de la plantilla blanca tuvieron que soportar el pasado noviembre que algunos forofos las señalaban en las redes sociales pero en este caso, la actriz decidió romper su silencio y denunciar el machismo que todavía existe en la sociedad española. "En España no hay machismo", indicó la actriz en Twitter como respuesta a sus hateres.

El único gesto que hizo fue este, pero su acción fue suficiente para desatar una red de solidaridad entre sus compañeros de profesión y figuras como las de Luis Tosar, Fernando Tejero y Dani Rovira salieron públicamente a defenderla y a denunciar los comportamientos machistas de algunos usuarios de la red.