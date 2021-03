Silvia Abril llora al hablar de los días más difíciles de Jordi Sánchez: “Le hinché a mensajes”

Hace ya más de una semana que Jordi Sánchez recibió el alta. El actor, popularmente conocido por interpretar a Antonio Recio en La que se avecina, sufrió la cara más dura del coronavirus, pero afortunadamente, después de estar muchos días en la UCI, consiguió vencer a la Covid-19 y todo quedó en un buen susto.

"Nunca pensé que dormir 24 días seguidos, con sus 24 noches, podía ser tan desagradable", escribió Jordi en un post que colgó en su cuenta oficial de Instagram, uno en el que también quiso agradecer el apoyo que había recibido: "Gracias a todos esos mensajes de amigos y compañeros, que tanto emocionan y ayudan cuando te despiertan".

Las lágrimas de Silvia Abril

Jordi Sánchez recibió muchos mensajes, empezando por su amiga y compañera Silvia Abril. La humorista acudió este domingo a Liarla Pardo y allí, muy emocionada, contó algo que no había contado todavía.

“Los 24 días que ha estado él intubado en la UCI, boca abajo, como otros tantos, le hinché el móvil a mensajes y a canciones”, desveló la cómica en el programa de laSexta. "Le hablaba de su mujer porque todos le estábamos preguntando, y le decía: ‘Hoy la canción se la dedico a ella’. Cuando encendió el teléfono quedó sepultado de amor".

Silvia Abril habla de Jordi Sánchez en 'Liarla Pardo'

Y añadió, muy emocionada: "Él se despertó y se despertó fatal. Se vio fatal, desubicado". Para terminar, Cristina Pardo le preguntó a Silvia Abril por los negacionistas, esas personas que niegan la crudad realidad de la pandemia. Esta fue su respuesta: "No lo entiendo. No me cabe en la cabeza, pero muchas veces pienso que a esas personas no se les ha muerto nadie de Covid".