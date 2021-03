Netflix plaga de estrenos el mes de abril: de lo nuevo de Mario Casas a la ‘Patrulla Trueno’

La mastodóntica propuesta de Netflix para 2021 empieza a coger forma en el mes de abril. La plataforma acaba de hacer pública su lista de lanzamientos para los primeros meses de primavera, y tiene para satisfacer los apetitos de los cinéfilos y seriéfilos más exigentes. De entrada hay un poco de todo: desde thrillers hasta películas de superhéroes catastróficos, pasando por algunos títulos de animación y esperadas cintas de ciencia-ficción como Polizón.

La estrategia de la compañía de cara a este año pandémico, tal y como os anunciamos hace unos meses, supondrá una auténtica avalancha de entretenimiento para los usuarios, que cada semana tendrán nuevos títulos disponibles al alcance de un click. Entre los más ambiciosos se encuentran Don´t Look Up, la nueva película de Adam McKay com Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, y Red Notice, donde se darán cita Gal Gadot, Ryan Reynolds y Dwayne Johnson. Pero todo esto llegará más adelante. En el caso se abril empezamos a ver ya a vislumbrar algunas de las producciones más esperadas del año.

El inocente: la miniserie de Mario Casas

El Inocente | Fecha de estreno | Netflix España

Mario Casas no para de estrenar películas en Netflix. Ya nos trajo Hogar y El practicante. Este 30 de abril llegará El Inocente, un nuevo thriller creado por Oriol Paulo y dirigido por él y Guillem Morales que adaptará la novela bestseller homónima de Harlan Coben. Junto a Casas encontraremos a Aura Garrido, Alexandra Jiménez y José Coronado, un imprecindible en cualquier película policíaca española que se precie.

Sinopsis: Una noche de hace nueve años Mateo (Casas) se vio involucrado en una pelea y accidentalmente terminó convirtiéndose en un homicida. Ahora, nueve años después, intenta empezar de cero con Olivia (Garrido), su esposa. Una inexplicable llamada desde el móvil de Olivia mientras ella está de viaje desconcierta a Mateo, que comenzará una frenética carrera por descubrir la verdad. Su inocencia será cuestionada de nuevo, esta vez por Lorena (Jiménez), una inspectora de policía que investiga un extraño caso de suicidio. El incocente llega a Netflix el 30 de abril.

Cowboy de asfalto: un neowestern negro

Cowboy de asfalto (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

El neowestern, ese subgénero de películas contextualizadas en los wilds de Wyoming o Texas protagonizados por cowboys modernos como los de Comanchería o The Rider, es un género cada vez más en auge. Esta película protagonizada por Idris Elba y Caleb McLaughlin, la estrella infantil de Stranger Things, es una adaptación de la novela Ghetto Cowboy de G. Neri que se enmarca en esa lista de 'westerns modernos'.

Sinopsis: La película cuenta la historia de un adolescente afligido (McLaughlin) que, mientras pasa el verano en el norte de Filadelfia, se ve atrapado entre una vida dedicada a la delincuencia y la llamativa subcultura de los cowboys urbanos a la que pertenece su padre (Elba), con quien mantiene una relación distante. La cinta llega a Netflix el 2 de abril.

Patrulla Trueno: superheroínas de Netflix



Patrulla Trueno (EN ESPAÑOL) | Melissa McCarthy y Octavia Spencer | Tráiler oficial | Netflix

Melissa McCarthy y Octavia Spencer aterrizan en Netflix convertidas en superheroínas patosas en esta divertida comedia de acción que tiene más de The Boys que del MCU. Una propuesta arriesgada pero divertida –y muy feminista y reivindicativa– que promete ser uno de los grandes contrapuntos cómicos de la temporada.

Sinopsis: En un mundo en el que abundan los supervillanos, dos amigas de la infancia se reencuentran. Y una de ellas ha diseñado un tratamiento que les concede poderes con los que pueden defender su ciudad. Patrulla Trueno se estrena en Netflix el 9 de abril.

Polizón: una aventura espacial

Polizón (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

Polizón es una de las propuestas más ambiciosas de Netflix de cara a esta próxima temporada de estrenos. La película ha sido dirigida por el cineasta brasileño Joe Penna, autor de la interesante Ártico (protagonizada por Mads Mikkelsen), y es, en pocas palabras, una historia de supervivencia a lo Gravity en pleno cosmos. La protagonizan Anna Kendrick, Toni Collette y Shamier Anderson, con la colaboración especial de Daniel Dae Kim, una de las estrellas más queridas de Perdidos.

Sinopsis: Un grupo de científicos son enviados a una misión a Marte, planeta en el que deberán estudiar sus componentes orgánicos y biológicos para ver si es posible el desarrollo humano. Sin embargo, no saben que a bordo de la nave hay un "invitado" inesperado: un polizón, alguien que no debería estar ahí.provoca sin querer graves daños en los sistemas de soporte vital de la nave. Ante la escasez de recursos y un final potencialmente nefasto, la tripulación se ve obligada a tomar una decisión muy difícil.

Otros títulos que llegan a la plataforma

Los fans del cine de animación y aventuras también tendrán la oportunidad de deleitarse con la divertida Los Mitchell contra las máquinas, una comedia muy peculiar que sigue los esfuerzos de una familia normal que trata de adaptarse a un planeta regido por unas máquinas que empiezan a dominar todos los aspectos de la vida cotidiana (estreno 30 de abril)

Asimismo, otra de las producciones de la plataforma es De amor y otros monstruos, cuya trama sigue a Joel (Dylan O'Brien), un joven que vive en un mundo infestado de horrendas criaturas que trata de volver a juntarse con su novia (Jessica Henwick) después de una dura ruptura provocada por la aparición de los monstruos (estreno 14 de abril)