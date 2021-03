Ana Torroja y Miss Caffeina: el inicio de una bonita amistad que ha empezado gracias a una colaboración

Cuando Alberto Jiménez, el vocalista de Miss Caffeina, era niño, escuchaba las canciones de Mecano. La voz de Ana Torroja entraba en su habitación y le acompañaba durante horas. En 1997, cuando Ana publicó su álbum Puntos cardinales, Alberto tuvo claro que esas canciones le iban a acompañar durante muchos años. Lo que no se hubiese imaginado nunca es que veinte años después terminaría cantando junto a ella.

Porque sí, a veces los sueños se cumplen y Punto Muerto, el nuevo tema de Miss Caffeina con Ana Torroja, es la prueba de ello.

“Cuando admiras a alguien mucho se convierte como en parte de tu familia, de tu mundo, pero JODER, las vueltas que da el mundo, porque nunca hubiese imaginado esto.”, escribió el cantante junto a la imagen promocional del single a principios de marzo. “Gracias Ana de todo corazón por tanta generosidad, por involucrarte tanto, por ser tan genial”, terminó diciendo.

Todos estos elogios podrían parecer simplemente un mero trámite promocional. No es la primera vez que veríamos a dos artistas intercambiando palabras bonitas con el objetivo de incrementar el hype de sus últimos trabajos. Pero en el caso de Ana y el grupo Miss Caffeina es cien por cien real. Basta ver las caras de alegría que tienen cuando se conectan a través de videollamada con LOS40 para comprobarlo. Y es que la admiración es mutua.

En LOS40, charlamos con el grupo y con la estrella de la música en español sobre este nuevo single, sus proyectos y los cuarenta años que ha cumplido Mecano.

Pregunta (P): Me encanta el buen rollo que tenéis entre vosotros. No os conocíais antes de grabar el tema, ¿no?

Ana Torroja: No, personalmente no nos conocíamos. No sé vosotros, pero yo he tenido mucha suerte con la gente con la que he colaborado. Casi siempre han acabado siendo amigos y es algo que no se fuerza. Los planetas se alinean y algo así ocurre. Desde el momento en el que empezamos a hablar por teléfono, era como todo muy fácil. Es como si nos conociéramos de toda la vida.

Alberto Jiménez: Es muy bonito. Los dos somos muy tímidos y tenemos una conexión muy especial. Eso se nota. A veces hay colaboraciones que haces más por un tema de sello, pero esta ha sido muy especial. Hemos encajado muy bien personal y musicalmente y esperemos que sea la primera de muchas.

P: ¿Quién dio el primer paso?

Alberto Jiménez: Nosotros. De hecho, pensamos en proponérselo antes, pero pensábamos que nos iba a decir que no o que no nos conocía. Se dio una casualidad. Yo tengo una amiga que trabaja en la producción de una jornada de conciertos que se hace en el Teatro Real y Ana tocaba. Cuando me enteré, llamé a esta amiga para decirle que quería sacarme las entradas. Esta amiga me dijo que sería muy bonito que cantásemos juntos. Yo pensaba que Ana no nos conocía. Al final, surgió la idea de proponerle a Ana si quería colaborar con nosotros y dijo que sí. Y fue entonces cuando Ana dijo que sí.

Ana Torroja: No sabía yo lo del concierto. Fue el que luego se canceló por la pandemia.

P: Ana, tienes que ser sincera, ¿los conocías?

Ana Torroja: Sí, sí los conocía (ríe). Quizá no todas las canciones, pero sí los conocía. Una de mis favoritas es Eres agua.

P: ¿Hay más nervios cuando se trabaja con una persona a la que se admira tanto?

Alberto Jiménez: Mi presión era que era demasiado fan. Una vez que vamos a trabajar juntos creo que tenemos que ir con otro mood. Cuando nos conocimos, intentaba que no se notase que era muy fan. Es como hacer peloteo ahora mismo, pero al final ella forma parte de unas canciones que han marcado mi vida. Es muy bonito. Es verdad que al rato de estar juntos, me tranquilicé mucho.

Alberto Jiménez: Al final ella forma parte de unas canciones que han marcado mi vida

Ana Torroja: Yo creo que también hay presión por parte del que se supone idolatrado (ríe). Ellos están encantados con que yo lo haga, yo estoy encantada de hacerlo, pero quiero que estén contentos. Que queden al cien por cien contentos. Me sentía un extra de responsable de lo que a me siento cuando estoy delante de un micro.

P: Es curioso que la canción se llame Punto Muerto y es que cuando salió el tema, leí en un post tuyo que Puntos Cardinales de Ana Torroja fue una canción que te marcó mucho. ¿Casualidad?

Alberto Jiménez: Pues no lo había pensado. No ha sido a propósito. Es muy bonito. Es que ese disco es de mis favoritos. No ha sido intencionado, la verdad.

Nuevos álbumes en camino

P: De hecho, el sonido me recuerda mucho a Oh Long Jonsson, ¿se ha cerrado ya esa etapa?

Sergio Sastre: Creo que es una evolución del sonido más bailable de Oh Long Jonsson. Lo hereda claramente. No es un problema, al final hemos encontrado un sitio. Y sí, es el primer single del siguiente disco.

P: Que saldrá…

Sergio Sastre: Con calma.

P: Ana, Cuando tú me bailas, Llama… son dos temas que has producido con dos de los productores del momento El Guincho y Alizzz. Iban a formar parte de un álbum que se iba a publicar este 2020, ¿cuándo saldrá finalmente?

Ana Torroja: Está a punto de ver la luz, pero con la pandemia ha habido que readaptarse. Además, ahora la gente va más por canciones que por disco. No hay tanta prisa por sacar el disco. Como también era un camino nuevo que había cogido, quería ver cómo reaccionaba la gente con estos temas. Al final, están deseando que salga el álbum. Llegará en junio. Falta un single, rodar un vídeo, pero ahí estará.

Ana Torroja: Mi nuevo álbum llegará en junio

P: ¿Habrá colaboraciones?

Ana Torroja: Sí, va a haber un par de colaboraciones. Una de esta parte del mundo (Latinoamérica) y otra de allí, de España. No puedo desvelar aún.

P: ¿Y has tenido relación durante estos meses con El Guincho y con Alizzz?

Ana Torroja: Bueno, El Guincho ya está en las nubes. No para de trabajar con gente muy especial. Él elige muy bien también con quien quiere trabajar. Alizzz también ha sacado su último sencillo con Amaia, que me encanta. Sí tenemos contacto. Obviamente no a diario porque cada uno está a lo suyo, pero sí que estamos informados de lo que vamos haciendo-.

P: Ahora, que no se pueden hacer conciertos, ¿tiene sentido lanzar álbumes si luego no se puede cantar en directo?

Ana Torroja: Por eso yo creo que hemos ido capeando el temporal y viendo un poco cómo manejar la situación. Realmente creo que es difícil planear ahora mismo. Yo puedo decir que mañana voy a grabar un vídeo pasado mañana, pero resulta que alguien que va a estar en él se hace la prueba y da positivo. Hay que reajustar todo otra vez. Realmente hay que estar adaptándose continuamente al ahora, no hay que hacer planes a largo plazo. Espero que este año, aunque sean conciertos pandemia, se puedan hacer. Lo necesitamos todos.

Alberto Jiménez: Nosotros tocaremos este verano, pero en sitios más pequeñitos. Sí que es verdad que vamos a hacer la salida del disco y su gira el año que viene. Vamos a hacer conciertos adecuados a las medidas que haya, que ya bastante es.

Los 80’s están de moda

P: Los sintetizadores, el sampling… ha vuelto la música que sonaba en los ochenta y noventa. Aún así, ¿creéis que ha evolucionado ese sonido?

Alberto Jiménez: Creo que siempre que han pasado veinte años de una cosa vuelve. Todo es cíclico. Es verdad que el sonido de los ochenta han traspasado ya esos años de rigor y se puede ver en muchas producciones ahora. Los discos de Dua Lipa y The Weeknd son el ejemplo. Se hizo muy buena música en ese momento.

Sergio Sastre: Yo sí que percibo esa esencia de los ochenta. Me parece que ahora es todo como un poquito más sintético en el sentido de ir un poco más al punto.

Ana Torroja: Había tanto en aquella época que se puede jugar mucho. A mí me encantan los arreglos de la canción de Punto Muerto. Mi hija y mi marido son los más críticos con mi trabajo. Cuando ella escuchó la canción, me mandó un mensaje diciéndome que le encantaba este nuevo tema. Mi marido la escuchó como 20 veces. Mi marido tiene como cincuenta y tantos y mi hija tiene 16. Que guste esta canción a un espectro tan grande de edad es maravilloso. Eso pasaba también en los ochenta.

P: ¿Está ya todo inventado en la música o pensáis que todavía quedan cosas por inventar?

Ana Torroja: Yo creo que no. No me gustaría pensar eso. Creo que se juega con las bases y con eso puedes hacer un montón de puzles y adaptarlas a ti.

P: En un año que hemos tenido tanto tiempo para pensar, me gustaría saber con qué mensaje os gustaría trascender en la música.

Ana Torroja: Uy, que pregunta más difícil para las diez de la mañana (ríe). Realmente no sé cuál sería el mensaje, pero creo que todo lo que hagas, hay que hacerlo con ilusión. Hay que ser auténtico, no dejarse manejar y sorprender. Hay que hacer todo al cien por cien. No sé si es algo muy profundo, pero es lo que yo he intentado hacer desde que empecé en la música y, sobre todo, desde que estoy en solitario. Antes era un poco más difícil el hecho de probar cosas y diferentes. Con todo el riesgo que ello conlleva.

Ana Torroja: Hay que ser auténtico, no dejarse manejar y sorprender.

Sergio Sastre: Nosotros, por como ha sido nuestra trayectoria, nos identificamos mucho con lo que dice Ana. Hay que hacer caso a los instintos y escuchar lo que te dicen. Creo que es clave. Es una cosa muy humana, pero a veces se nos olvida.