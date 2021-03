La nostálgica foto de Rosa en su primer casting de Operación Triunfo

Rosa López ha disparado la nostalgia de millones de sus seguidores que desde hace 20 años la conocen gracias a su victoria en Operación Triunfo. Y todo ello comenzó en 2001 cuando esta joven granadina se presentó a los castings del popular talent show de RTVE. Un momento que la solista ha querido recordar con una foto que ha disparado la nostalgia.

"Rosa - Granada 185. Así comenzó todo hace 20 años ❤️ #operacióntriunfo #ot #20aniversario" ha publicado junto a una imagen de aquel día. Una fotografía que ha encantado a miles de personas tanto anónimos como amigos y conocidos de la intérprete.

"❤️ donde te conocí ❤️" escribía Verónica Romero. "😍😍😍😍😍" respondía Nuria Fergó. "Te amábamos antes y te amamos ahora ♥️♥️♥️" le contestaba Santiago Segura. Palabras preciosas de miles de personas que recordaban el momento de nacimiento de una artista que irrumpió con fuerza en el escenario musical de nuestro país en el siglo XXI.

La odisea de Rosa López para el casting de Operación Triunfo (OT)

El domingo 30 de septiembre de 2001 dio comienzo la particular operación triunfo de la familia López Cortés: "La organización me pagaba el avión para ir a Madrid a los castings, pero mis padres dijeron que no me dejaban sola. ¡Que no y que no! Que tú no vas sola a ningún lado. Mi padre puso unos colchones en la parte de atrás de la furgoneta y unas mantas. Y se fue al Lidl, ya ves tú, el súper más barato y compró fiambre, pepsis de dos litros y yogures. Y Javi, mi hermano pequeño, forró como pudo las ventanillas con papel ahumado para que nadie les viera durmiendo dentro. Y nos fuimos a Madrid" recuerda Rosa.

"Nunca confió en ser seleccionada. Nunca pensó ser finalista. Nunca imaginó que podría ser la ganadora. Cada semana que permaneció en Operación Triunfo creyó que iba a ser la última. 'Sí, tengo buena voz, pero ¿adónde voy con este cuerpo?' explicaba su familia. Llegó el gran día: "Dentro me dijeron que cantara. Escogí una de Whitney Houston. ¿Por qué? ¡No iba a cantar pachanga como en las bodas! Yo, acojonada. Pasé la prueba. Y ya empecé a llorar. Después tenía que bailar. Todo lleno de niñas con cuerpos preciosos. ¡Cómo me iba a mover yo con ese cuerpo de marranica! Pero lo hice. Y no me salió mal. El casting duró todo el día. Más tarde me dijeron que había superado las pruebas y me tenía que ir a Madrid. Todo muy fuerte" recordó en su día Rosa.

"Yo me tenía que ir a un hotel en Barajas con todos los concursantes, y mis padres y mi hermano se quedaron a dormir en la calle. Allí mismo, encima de una acera. Y por la noche empezó a hacer frío. Y yo sin pegar ojo porque me los imaginaba helados en la furgoneta" explicó la cantante.

"Por la mañana, como no conocíamos Madrid, nos pusimos detrás del autobús que llevaba a los chicos al Palacio de Congresos para las pruebas" recuerda Eduardo. "Cuando llegamos al Palacio de Congresos, aparcamos en un prohibido enfrente del Bernabéu. Así pasamos el día. Sin movernos, para que no se llevara el furgón la grúa. No pudimos ni comer, de los nervios. Por allí andaba el padre de Bustamante".

Esa noche, Rosa les dijo a Javi, Eduardo y Paqui que había pasado a la final. De los 100 convocados quedaban 40 en liza. También les dijo que había conocido a una chica "muy maja. Era Verónica. ?Mi Vero" recuerda Rosa. En los meses siguientes se convertiría en su mejor aliada y en paño de lágrimas en la academia. Al día siguiente, 2 de octubre de 2001, tras una nueva jornada de tensión, Rosa se convertía en participante de Operación Triunfo. La primera parte del sueño de Cenicienta se había hecho realidad. Un triunfo para toda la familia

Toda una odisea que cambió su vida para siempre. Popularidad desde el primer día. Siempre la favorita. El 22 de octubre de 2001, 2.700.000 personas contemplaron el estreno de Operación Triunfo. El 11 de febrero, 13.142.000 personas aplaudían el éxito de Rosa. Entre ellos, su padre, Eduardo, que se abrazó a la televisión y no había forma de despegarle. Gestmusic había dado en el blanco: el personaje estaba creado. La audiencia se había identificado con Rosa. Llegaba el momento de llenar de contenido musical ese perfecto recipiente mediático. Vender. Es más, lograr que comprasen discos todos aquellos que nunca habían comprado discos.