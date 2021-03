Rag n Bone Man presenta su nueva canción con Pink: Anywhere away from here

Rag n Bone Man presentó hace un par de meses el primer avance de su nuevo proyecto musical. Después de sorprender al mundo con su éxito mundial Human, su nueva canción All you ever wanted tuvo un recibimiento no tan popular. El single de su nuevo CD suma 3,5 millones de reproducciones en estos dos meses. Pero el británico quiere dar un golpe de efecto con su nuevo tema junto a Pink.

Así lo ha confirmado a través de sus redes sociales donde ha puesto nombre y fecha al estreno de esta sorprendente colaboración. El próximo 9 de abril podremos escuchar y disfrutar de Anywhere away from here.

"Esta canción es una reflexión honesta sobre querer desaparecer ante situaciones incómodas y también sobre las vulnerabilidades a las que todos hacemos frente. Es un honor tener a Pink en esta gracación y estoy muy contento de que ella haya podido ser parte de esta canción" ha explicado Rag n Bone Man en un comunicado sobre la canción.

Pink ha contestado que siempre había deseado colaborar con este artista a quien conoció hace 5 años y a quién conoció en persona en 2017: "Para entonces ya me había enamorado de su voz y cuando nos conocimos en persona rápidamente aprendí que también tenía un alma preciosa. Desde entonces, supe que quería trabajar con él algún día. Anywhere away from here no podría ser una mejor canción para que cantáramos juntos. Estoy tan honrada de ser parte de esta colaboración".

De momento sabemos que Life by misadventure estará formado por 14 temas y que verá la luz a través de Columbia (Sony). Para la producción del disco ha contado con la colaboración de Mike Elizondo (Eminem, Alanis Morissette...) en Nashville y Ben Jackson-Cook donde además han participado guitarristas como Wendy Melvoin o baterías como Daru Jones.

Según ha explicado Rag n Bone man, la idea era la de grabar casi un disco en directo por lo que tras componer las canciones se grababan de manera inmediata para mantener la pureza y la emoción de las canciones al completo.

Todo estaba previsto para que Life by Misadventure viera la luz el próximo 23 de abril pero finalmente el álbum verá la luz el 7 de mayo. Ya hemos podido escuchar All you ever wanted y estamos deseosos de hacer lo propio con Anywhere away from here.