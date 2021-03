Dani Martín o Diana Navarro, entre los que apoyan a Julia Otero en su reaparición tras anunciar su cáncer

"Después de una semana he llegado a la conclusión de que tenía que compartir el motivo de mi ausencia. Llevamos tantas tardes compartiendo la vida... y qué menos que contaros a todos vosotros lo que me pasa. El martes pasado, no hace ni una semana, en un control rutinario de esos que todos tenemos que hacer cuando toca, llegó la sorpresa. En un rinconcito aparecieron unos centímetros de unas células egoístas que no procuran el bien común, sino que se olvidan y van por libre. La palabra cáncer da miedo, pero estoy aprendiendo a pronunciarla en primera persona desde hace seis días". Con estas palabras, Julia Otero anunciaba, el pasado 22 de febrero, que empezaba su lucha contra el cáncer.

Desde entonces ha estado retirada de la vida pública y no habíamos vuelto a verla en sus redes sociales. Hasta ahora. La periodista ha reaparecido y ha compartido una foto suya para decir algo.

“En Cataluña esta es la semana de los pacientes oncológicos en tratamiento y los trasplantados. Es la Comunidad pionera en hacerlo. @gencat #vᴀᴄᴜɴᴀcᴏᴠɪᴅ19 #gracias #PrimeraDosis”, escribía junto a una fotografía en la que podemos verla mientras la inyectan esa primera dosis de la vacuna. Está claro que para ella no hay debate sobre el tema.

Apoyo en el camino

Poco a poco, van llegando las dosis y los más vulnerables empiezan a recibirla y ella es una de ellas. De momento, sigue enfrentándose a su enfermedad en su casa de Barcelona junto a su pareja y su hija y mantiene las ganas de volver a las ondas lo antes posible. De momento, recibe el apoyo de muchos que la admiran y la quieren.

Está claro que con toda una carrera dedicada a compartir la actualidad con los demás, se ha ganado el cariño de mucha gente que, desde la cercanía o la distancia, quieren estar con ella en estos momentos complicados.