Britney Spears rompe su silencio y confiesa lo ocurrido tras el documental sobre su vida

El pasado mes de febrero se estrenó en todo el mundo Framing Britney Spears, el documental producido por The New York Times sobre la tutela de la cantante y el movimiento #FreeBritney que clama su libertad por las calles.

Desde entonces, la reacción más esperada ha sido la de la propia artista que no quiso o no pudo participar en dicha pieza audiovisual en la que al final, advertían que habían pedido ponerse en contacto con ella y nadie les había respondido. Por lo que dejaba en el aire si le había llegado la petición o alguien lo había impedido.

La cuestión es que Britney Spears no se había manifestado ni había dicho absolutamente nada sobre el revuelo que causó el estreno. Hasta ahora.

"Siempre he sido juzgada, insultada y avergonzada por los medios"

Casi un mes después, la cantante ha publicado un vídeo bailando junto a un mensaje desgarrador y que va en la línea de lo que narra el documental: "Mi vida siempre ha sido muy especulada, observada y juzgada. Para mi cordura, necesito bailar todas las noches de mi vida y sentirme salvaje, humana y viva".

Como la propia producción muestra, desde pequeña ha sido seguida al detalle y criticada en masa por todos los medios hasta que explotó: "¡He estado expuesta toda mi vida actuando frente a la gente! Se necesita mucha fuerza para CONFIAR en el universo con tu vulnerabilidad real porque siempre he sido juzgada, insultada y avergonzada por los medios y todavía lo soy hasta el día de hoy ".

Pero cae en una contradicción: "No vi el documental pero por lo que vi me avergonzó lo que mostraron". Lloré durante dos semanas y bueno...¡¡¡a veces todavía lloro !!!!", asegura pero... ¿entonces lo vio o no?

La cantante acaba concluyendo: "Hago lo que puedo en mi propia espiritualidad conmigo misma para tratar de mantener mi propia alegría, amor y felicidad. ¡Todos los días bailar me da alegría! No estoy aquí para ser perfecta, la perfección es aburrida".