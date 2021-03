El concierto más surrealista de Hombres G: “Había 20 personas y Iron Maiden”

“Me agarró un gorilón de seguridad de ellos... me lanzó a 20 metros y se acabó el problema”. Así recordaba Javi Molina, el batería de Hombres G, el final de aquella noche en la que Iron Maiden asistió a un concierto del cuarteto madrileño en Bwana, un local de copas de Arturo Soria. La sala estaba casi vacía, por eso destacaba tanto aquel grupo de melenudos heavies “que no nos quitaban ojo”. El grupo de pop español no había reconocido al grupo de heavy metal inglés. Pensaban que su presencia allí se debía a que querían montar follón.

Para comprender la anécdota en su justa dimensión, habría que situarse en la época: principios de 1984. Los Hombres G acababan de nacer y solo un año antes, después de fichar con Discos Lollipop, habían grabado sus primeros temas: Milagro en el Congo, Venezia, Marta tiene un marcapasos y (La cagaste) Burt Lancaster. Ni siquiera habían lanzado su primer álbum, que llegaría en marzo de 1985, ya con otra compañía discográfica.

David Summers, Javier Molina, Daniel Mezquita y Rafael Gutiérrez, eran entonces “unos chavalines muy jovencitos” que no sabían tocar: “empezamos a grabar discos antes de realmente saber tocar”. A pesar de no saber tocar, lo hacían. Todas las semanas se recorrían los garitos de moda de Madrid, como el Rock-Ola o el Hard Rock. También actuaban en el Bwana, un local madrileño con terraza y solera que a mediados de los 60's se había llamado 'Fresas y Nata' y celebraba bailes domingueros.

“Había 20 personas y Iron Maiden"

En aquellos días, los medios con los que contaban los Hombres G eran muy precarios. Al principio no tenían batería ni baquetas, aunque sí amplificadores, gracias a un préstamo que les había hecho el padre de David, Manuel Summers. Según cuenta Javi Molina en la primera biografía del grupo (Nunca hemos sido los guapos del barrio): "Con la pasta que ganamos en el Bwana compramos nuestra propia batería, a la que llamé Angelines"

A esos conciertos en el local de Arturo Soria, iban sus amigos de siempre, pero aquel miércoles de febrero de 1984, había poca gente, y descubrieron entre el público a cuatro ‘tíos borrachos’ y peludos. Pensaron que era un grupo de macarras que estaba allí para ‘reventarles’. No les reconocieron. Contaban la anécdota en LOS40: “Una anécdota graciosa. Tocábamos en un sitio, en Arturo Soria, el Bwana, y entonces, después del concierto, había una gente con unas pintas... que no pegaban mucho en nuestros shows, super heavies, pero además heavies muy de lujo. Se les veía que se habían comprado la chupa de cuero en la 'boutique del punki'. No había nadie ¿eh?. Estábamos tocando y no había nadie (no había casi nadie). Había 20 personas y Iron Maiden".

Iron Maiden en 1990 / Mick Hutson (Getty Images)

"Aquel día fue alucinante", cuenta Rafa en la biografía escrita por Javier León. Se dieron cuenta de que esos tipos les observaban atentamente: "No pegaban en ese ambiente ni con cola, los mirabas y te acojonabas, parecía que te miraban desafiantes, nos costaba concentrarnos. Lo primero que pensé fue que eran unos heavies que habían ido a tocarnos las pelotas y que seguro que se liaba alguna pelea en cuanto acabásemos". Y se lió, aunque la sangre no llegó al río.

Iron Maiden, de copas por Arturo Soria

Iron Maiden, entonces con Bruce Dickinson como vocalista líder, había empezado a tener gran éxito con los álbumes The number of the beast (1982), el primero de la banda de heavy inglesa que alcanzaba el top de las listas británicas, y Piece of mind (1983). En España ya contaban con una gran legión de seguidores y sus dos anteriores giras (Beast on the Road Tour de 1982 y World Piece Tour de 1983) habían pasado por Barcelona, Madrid y San Sebastián.

Y aquella noche de principios de 1984, los metaleros estaba tomando una copa en un local de Arturo Soria y viendo a los Hombres G. Una combinación absolutamente disparatada. Como se preguntaba Summers en el libro de León Herrera: “¿Quién coño iba a sospechar que los Iron Maiden estuvieran en un sitio como ese viéndonos a nosotros, que hacíamos una música que está en las antípodas de lo que tú piensas que les puede molar a esos tíos?”.

“Me agarró un gorilón… y me lanzó a 20 metros”

Ahora nos puede resultar inconcebible, pero en sus comienzos, los Hombres G se ponían pelucas, o lo que se les ocurriera, cuando tocaban. Por puro divertimento. El que llevaba siempre la bolsa de disfraces era Javier Molina, el más cachondo del grupo. Y esa noche, eso les costó un disgusto, como recordaban en LOS40: "Estaban en la barra, al fondo, que justo para ir al camerino teníamos pasar por la barra. Y entonces, claro, al acabar el show dijimos 'hostia, tenemos que pasar encima por ahí delante, han venido a vernos estos tíos, no nos quitan ojo... (el problema fue que es que yo me puse una peluca que era idéntica al pelo del cantante) se creían que les estábamos tomando el pelo. Llevaba una bolsa siempre con disfraces. En los conciertos me disfrazaba de diferentes cosas. Un peluca idéntica que el pelo de este tío. Me puse la peluca y me puse al lado del tío a imitarle a hacerle burla. Entonces se dio la vuelta y no me agarró del cuello porque me agarró un gorilón de seguridad de ellos y tuvimos ahí un pequeño... me lanzó a 20 metros y se acabó el problema".

"Lo de los Iron Maiden fue algo completamente surrealista, si entonces hubiera existido YouTube, aquel vídeo lo habría petado", comenta David en la biografía de Hombres G. Afortunadamente, la noche terminó bien. Resultó que los ingleses estaban allí porque les había llevado el periodista Paco Perez Brian. Después de las presentaciones oportunas, Hombres G terminaron tomando una copa con Iron Maiden, de colegueo.

Por cierto, el Bwana es ahora un restaurante de costillas.