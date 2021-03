Fiama de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa su mayor miedo al empezar con su novio Hugo

Fiama se ha convertido en una de las protagonistas de La isla de las Tentaciones 3. La joven, que ya participó en la primera edición para poner a prueba su amor con Alex (spoiler: no terminó bien la cosa), fue a República Dominicana como tentación en la tercera temporada.

Desde la primera noche, Fiama consiguió llamar la atención de Manuel, uno de los concursantes. De hecho, tras varios días juntos, decidieron irse juntos del programa. Eso sí, lo suyo no duró mucho. Una vez que pisaron Madrid el amor se acabó.

Parece que las mentiras de Manuel hicieron que Fiama acabase desilusionándose y poniendo punto final a su relación: “La verdad es que todo o que defendí en el reencuentro me he dado cuenta que es mentira. Las mentiras le salen muy naturales”.

Todo ese reencuentro tuvo lugar después de verano, cuando acababan de aterrizar en España. Ahora, seis meses después, Fiama vuelve a estar ilusionada en una relación. Debido al programa, la joven ha tenido que guardar el secreto durante mucho tiempo, pero ya no tiene que ocultar nada y ha querido presentar a sus miles de seguidores y seguidoras a la persona que le ha robado el corazón: Hugo Navalón.

¿Quién es Hugo?

Se trata de un valenciano que suma más de 20.000 seguidores en Instagram y que comparte sus rutinas de ejercicio como entrenador en su cuenta. Vamos, que está en plena forma. Además, tal y como hemos podido ver en sus redes, el joven es un apasionado de los animales y le encanta la música: lo mismo se lanza a cantar que a tocar la guitarra.

Parece que Hugo ha llegado en un momento muy determinado de su vida, cuando menos lo esperaba, tal y como ha comentado en la publicación que ha acompañado la imagen. Además, Fiama ha comentado cuál era su mayor miedo a la hora de conocerle:

“Recuerdo el día que te conté lo movidito que había sido mi verano. Ese día sentí que no podía seguir sin que supieras que lejos de tener un pasado como todos, el mío se emitiría en televisión. Me daba miedo empezar a sentir que no quería perderte y acabar haciéndolo por no contarte lo que se me venía”

Parece que Hugo se ha convertido en su compañero de vida y no puede estar más contenta. “Te quiero mucho”, ha terminado escribiendo.

Un secreto que sus amigos conocían

Aunque a ojos de los espectadores y espectadoras de La isla de las tentaciones no conocían de la existencia de Hugo, muchos de los amigos de Fiama sí lo sabían. De hecho, en los comentarios se puede ver el nombre de algunos personajes famosos del programa que felicitan a la pareja tras dar la noticia:

Fani: “Por fin”

Marta López: “Por fiiiiin amor”

Adelina: “Me encetáis pareja bonita”

Inma Campano: “Me encantan”