Fiama cambia su actitud con Manuel que no duda en desvelar el extraño regalo que le hizo tras ‘La isla’

Parece que los debates finales van a traer más salseos que el reencuentro que vimos la semana pasada sobre La isla de las tentaciones. Si el plato fuerte fue el trío que se han montado Marina, Lucía e Isaac, que ya se veía venir, otro encuentro produjo mucha discusión, el de Manuel y Fiama.

La pareja ya dejó claro la semana pasada, que su historia no había llegado a más una vez se vieron unos días en España. Aun así, vimos a una Fiama muy cercana al gaditano al que solo dedicaba buenas palabras.

Pero parece que ha decidido cambiar su actitud y ahora solo le dedica reproches. “Intenté ser super empática, siempre le he protegido lo que he podido y en El Reencuentro le vi diciendo muchas mentiras y como que las mentiras le salen muy naturales”, empezó diciendo Fiama. Algo que no hacía más que corroborar Lucía que estaba entre los dos.

“En un momento dijo ella ‘me enteré que te ibas a quedar con Fiama cuando llegamos a Madrid’ y a él muy natural le salió ‘eso te lo dije en República Dominicana’. Mentira, me contó él a mí que se lo había dicho en Madrid. Y como esa unas cuantas”, puso como ejemplo.

Discusión con Nagore

Parece que El reencuentro se grabó antes de que el programa empezara a emitirse y verlo después le ha hecho cambiar de opinión. “No me gustó verme en El Reencuentro, todavía no habíamos visto capítulos de la isla. Cuando veo que mientras me dice a mí una cosa, se da la vuelta y dice otra… Al día siguiente le pregunté ‘¿es verdad lo que me ha dicho Stefany que tú me has puesto a parir?’. Él me dijo que no, posiblemente si me hubiera dicho que sí, en la vida me hubiera liado con él”, explicó Fiama.

Ahí empezó una gran discusión con Nagore Robles que no está de acuerdo con la versión de Fiama y le reprocha que Manuel nunca la puso a parir. “Puede que esa noche jugara un poco al despiste con las dos y les comiera la oreja a las dos. Pero yo nunca ni he hablado ni voy a hablar malamente de ti”, corroboraba el ‘Maluma de Cádiz’.

El regalo inesperado

Fiama acabó reconociendo que su historia “se terminó porque yo no le aguantaba más”. Algo que no le ha gustado a Manuel que ha saltado a la defensiva sacando a la luz el regalo que le hizo.

“¿Tú qué me diste a mí en tu casa y llevaba un día en tu casa?”, le preguntó a Fiama que no sabía a qué se refería. “Me regaló un reloj que era con el que le había pedido matrimonio a su novio Álex Bueno. Me regaló el reloj de pedida. Y cuando se peleó conmigo me dijo ‘dame el reloj’. Toma, yo no lo quiero para nada”, contaba Manuel.

Fiama no dudó en llamarle friki. “Eres muy sucio, tú me estabas preguntando cosas de la isla… tú las tiras sin contar el contexto. El contexto es que tú estabas mirando las cosas que tenía yo de Alejandro y dijiste ‘qué bonito es este reloj, es que me encanta’. Y yo te dije ‘hombre, porque está grabado, que si no como si te lo quedas’. Y me dijiste ‘pues me lo quedo’. Y lo que te dije yo es que era penoso que te quisieras quedar con un reloj que detrás ponía ‘sí, quiero’”, daba su versión ella.

Y no ha dudado en dar su versión sobre lo que realmente le llevó a tomar la decisión de cortar con él. “Cuando nosotros salimos, los primeros tres días que pasamos juntos, muy bien. Nos volvimos a ver y luego ahí, eran cuatro días que eran monotema, el único tema era seguidores de Instagram y La isla de las tentaciones, no había nada más. Hasta Melyssa, que estaba en mi casa, me decía, ‘¿este chico no sabe hablar de otra cosa?’. Nos desquició”, relató Fiama.

Parece que aquí hay poco que arreglar ya.