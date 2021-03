Sweet California vuelve a las andadas con nueva música “muy importante” para la girlband

No sabemos nada, musicalmente hablando, de Sweet California desde Navidad, cuando nos regalaron versiones muy festivas tanto de Jingle Bell Rock como de Holy de Justin Bieber. Las vimos actuar en el programa especial de RTVE para dar la bienvenida al 2021, y ese fue el final. Pero traemos buenas noticias, ¡las chicas están de nuevo en el estudio!

Alba, Tamy y Sonia compartieron en su cuenta oficial de Instagram allá por enero un vídeo en el estudio que dejaba a sus seguidores con esperanzas de que el nuevo material estaría al caer. Las dos palabras más repetidas en sus comentarios fueron: “Qué ganas”. En febrero, enseñaban otro día más de grabaciones en el que manifestaban la alegría de esta nueva etapa: “Qué felicidad volver a estar grabando”. Sin duda, el hype aumenta por segundos.

La última noticia que hemos recibido de este trabajo son unas palabras de las componentes del grupo que prometen: “Estos días hemos estado grabando algo muy importante para nosotras! Tenemos muchas ganas de poder enseñaros todo lo que llevamos meses preparando... lo que se viene es muy grande!”. Envueltas en toallas, en Alicante y con una copa en la mano... parece que están llevando perfectamente la vuelta al trabajo.

Alba en especial, mediante su cuenta particular, ha publicado unas líneas a este momento tan relevante en sus carreras del que hablan: “Estos días hemos estado grabando lo que será el inicio de una nueva etapa. No sabéis con qué ganas nos poníamos delante de esa cámara! Jajajja Ha sido mucho tiempo ideando cuál sería el siguiente paso y vernos de nuevo en acción fue como volver a respirar”.

La componente de la girlband española nos ha revelado algo: ¡Esta nueva música viene acompañada de videoclips!

Entre la impaciencia de sus seguidores y la rapidez de la industria musical, parece que ha pasado mucho tiempo desde sus últimos temas. Sus fans se han agarrado a Me gusta, uno de los temas de 2020 que salió también con versión acústica, además de Infatuated, Fruta Dulce, Groove Is In The Heart, Comprende o Hey Mikey que se acumulan en Hits Reloaded lanzado en 2019.