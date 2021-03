Carlos Cuevas en Merlí: Sapere Aude (T2): del estigma del VIH al otro gran amor de Pol Rubio

Atención, esta entrevista contiene spoilers de la trama de la T2 de Merlí: Sapere Aude

Vuelve Merlí: Sapere Aude con un último viaje. El próximo viernes 2 de abril, la serie protagonizada por Carlos Cuevas regresa a Movistar Plus con una temporada final que promete satisfacer a todos aquellos que fueron testigos de las aventuras y desventuras de Pol Rubio en la original y ahora en este spin off que ha conseguido profundizar todavía más en el personaje más carismático de esta historia que comenzó en una clase de filosofía.

Si en la primera temporada de Merlí: Sapere Aude asistimos a la revolución (y liberación) sexual de Pol Rubio, en la segunda el protagonista se enfrenta a dos conflictos importantes: conocer un amor que le ofrece un tipo de relación más madura y afrontar la enfermedad del VIH. El virus se convierte en el centro de todo su mundo y lo que marcará su vida para siempre.

'Merlí: Sapere Aude' y su lucha contra el estigma del VIH

"Sabía que Pol iba a tener VIH antes de rodar la primera temporada de Merlí Sapere Aude. Creo que debe haber un proceso de acercamiento e información muy importante para desestigmatizar este virus porque claramente estamos en una situación muy diferente a los 80 y 90, hay una medicación muy avanzada, y la lucha contra el estigma tiene que ser feroz", dice Carlos Cuevas en una entrevista para LOS40.

Tráiler oficial de la segunda temporada de 'Merlí: Sapere Aude'

"El mensaje es la lucha, pero también plasmar la idea de que ya no nos morimos de esto, que el diagnostico no es sinónimo de apocalipsis. Además, de la misma manera que la medicina ha avanzado, también tendría que haber avanzado la sociedad y no considerar que este virus solo afecta a los colectivos homosexuales, prostitutas y drogadictos", continúa. "Tampoco hay que enmarcarlo en un contexto de oscurantismo. Fue muy inteligente por parte del creador de la serie que el positivo en VIH sea un chaval que va a la universidad y tiene una vida completamente normal. Esto nos puede tocar a todos".

El nuevo amor de Pol Rubio

En cuanto a la trama romántica, otra de las señas de identidad de Merlí: Sapere Aude, Pol Rubio se olvidará completamente de sus anteriores amoríos (Bruno y Rai) y conocerá a un carpintero que pondrá su mundo patas arriba: "Axel [interpretado por Jordi Coll] es un personaje muy diferente a Bruno. Es más adulto y aporta a Pol una mirada más serena y madura. Pol se va a ver deslumbrado por la manera que tiene de entender las relaciones".

Carlos Cuevas y Jordi Coll en el rodaje de la T2 del spin off de 'Merlí' / Movistar

Lo que no sabemos es si Axel marcará también su futuro, aunque el desenlace de esta historia ya está escrito desde hace tiempo. No obstante, Carlos Cuevas, más allá de lo que vimos en la serie original, se muestra satisfecho con el final de la segunda y última temporada de Merlí: Sapere Aude. "Es un final muy digno. Termina muy redondito y me quedo con eso", señala.

