Gamers, influencers, cantantes y actrices en el homenaje de Blue Jeans a Agatha Christie

Blue Jeans tiene nueva novela, escrita durante la pandemia tras hacerse eco de una sugerencia de su chica. Este 7 de abril llegará a las librerías El campamento.

Fernando Godoy es uno de los multimillonarios de España y organiza un campamento en los Pirineos al que invita a 10 jóvenes menores de 20 años que han triunfado gracias a su talento y su duro trabajo. Gamers, influencers, cantantes o actrices están en la lista de invitados y uno de ellos podría convertirse en el heredero de su impero. En ese campamento recibirán formación y preparación para sucederle. Cada capítulo lleva el título de uno de estos personajes.

Pero hay condiciones, durante su estancia no podrán tener móviles ni comunicación con el exterior. Este podría ser el argumento de un nuevo reality televisivo, pero no. Es la historia de la nueva novela de Blue Jeans. Y sí, puede que alguno haya pensado en Diez negritos de Agatha Christie. No anda desencaminado.

Homenaje

El autor hace un homenaje a la gran reina de la novela negra a través de una de sus novelas más emblemáticas. En esta ocasión, los personajes son una bestseller de novela juvenil, una atrevida instagramer, un cantante pop de moda, un exitoso atleta, un estudiante de criminología brillante, una influencer con marca propia, la creadora de una app para frikis, uno de los gamers del momento, un chico que promulga la palabra de Dios de una manera peculiar y una conocida actriz y nada es como esperaban.

El segundo viernes de convivencia, los coordinadores del campamento desaparecen y uno de los chicos muere en extrañas circunstancias. Todo se complica. Blue Jeans sigue la estela de La chica invisible con la que se inició en el thriller y que podremos ver convertida en serie de televisión. La intriga y la acción vuelve a ser protagonista de su nueva historia.

Curiosidades de la novela

Y para los lectores habituales que son fieles a Blue Jeans, que quede claro, en esta ocasión no habrá continuación, es una historia auto conclusiva que transcurre en 2019, pre pandemia, así que no habrá mascarillas.

A diferencia de sus otras novelas, esta no la ha escrito en una cafetería, sino que lo ha hecho en casa. Es su primera vez y no ha sido fácil, pero reto conseguido.

Como es habitual en sus trabajos, la novela llega acompañada de banda sonora. El libro llega acompañado de un código QR que te lleva a la playlist de las canciones que suenan en el campamento.

La cuenta atrás ha comenzado y ya podemos leer los dos primeros capítulos, cortesía del autor.