Demi Lovato, Olivia Rodrigo y Lola Índigo nos llenan de Girl Power con sus nuevas canciones

El viernes se ha convertido en nuestro día favorito de la semana. No solo porque es el último día y previo al fin de semana, sino porque es cuando nuestros artistas favoritos lanzan sus nuevos proyectos musicales.

Si el pasado 26 de marzo fueron Karol G, Alba Reche, Sen Senra y C. Tangana los que se encargaron de despedirse del mes con sus nuevos hits, ahora llega el turno de otro elenco de artistas. Esta vez, son ellas las que van a llenar nuestra semana de Girl Power. ¡Hola, abril!

Demi Lovato aterriza con su álbum Dancing With The Devil: The Art Of Starting Over. Se trata del proyecto que también da vida a su documental más personal, en el que relata el momento más oscuro de su vida tras su relación con las drogas. Pero Demi ha resurgido como el Ave Fénix, y nos trae un repertorio también personal y único. Entre los temas están Lonely People, Melon Cake, Met Hit Last Night con Ariana Grande y Mad World.

Otra que se ha propuesto convertirse en nuestra banda sonora es Lola Índigo, que aterriza en nuestros oídos con su colaboración junto a Guaynaa y Cauty: Calle. Los sonidos urbanos no podían faltar en el final de nuestra semana, y la granadina se ha encargado de ello. Además, en su videoclip rinde homenaje a todos aquellos que comparten su pasión por el baile.

Olivia Rodrigo ha demostrado que no es una one-hit wonder con su nuevo sencillo: Deja Vu. Muy al estilo de Taylor Swift, la cantante nos trae unos sonidos pop cuyos versos hacen referencia, de nuevo, a una historia de desamor. En ellos, Olivia se dirige a ese chico que le rompió el corazón y le pregunta cuándo le contará a su nueva novia que todo lo que hacen juntos ya lo vivió con ella en el pasado. Es como un "deja vu".

Lo que sí tenemos claro es que estas tres artistas se han propuesto dar la bienvenida a abril por todo lo alto. Con tres historias, tres estilos y tres ejércitos de fans dispuestos a apoyarlas en cada paso que dan. Bienvenido, abril. ¡Nunca antes habías llegado tan empoderado!