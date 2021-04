Billie Eilish triunfa con su nuevo look: “Mamma mia”

La nueva imagen de Billie Eilish no ha pasado desapercibida en redes sociales. Hace unas semanas, la artista decidió pegarse un cambio de look que pocos esperaban con una melena color rubio platino que rompe por completo con el estilo que nos ofreció previamente.

Pues bien, este cambio de imagen ha conquistado por completo a sus fans, quienes no han tardado en inundar las redes sociales de halagos y bonitos mensajes. Pero Billie no se cansa de presumir de look.

Sin ir más lejos, la intérprete de Therefore I Am ha compartido de nuevo una publicación en la que luce su corta melena rubia, esta vez, alisada. Son unos escasos segundos de vídeo en los que camina hacia la cámara con una mirada muy característica. Le acompaña un emoji de una paloma en su descricpión, acorde a los dibujos que luce en su blusa.

De nuevo, los comentarios se han llenado de piropos hacia la cantante. "Mamma mia", "Wow" y "¿Cómo eres tan perfecta?" son algunos de ellos.

Muchos aseguran que este cambio de imagen está relacionado con el comienzo de una nueva etapa musical para Billie. Aunque para confirmarlo tendremos que esperar. Eso sí, la artista se ha encargado de comenzar el año por todo lo alto recibiendo dos premios GRAMMY en la edición de este año. Uno a la Mejor Grabación del Año y otro, a Mejor Canción escrita para audiovisual. Ahora la suerte deberá acompañarla de nuevo en los Premios Brit.

Está claro que Billie Eilish es imparable, así como también lo son los halagos que circulan últimamente por sus perfiles en las redes sociales. Y a ti, ¿qué te ha parecido el cambio de imagen de nuestra protagonista?