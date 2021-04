Pablo López nos habla de las sorpresas de su ‘Mayday & Stay Tour’

Todos echábamos de menos la música de Pablo López sobre los escenarios. Pues bien, el malagueño ya ha comenzado a hacer realidad los sueños de sus fans el pasado 2 de abril en Palma de Mallorca. Comienza su gira Mayday & Stay Tour.

El intérprete de Unikornio presenta la música de su último disco en una gira por España que promete convertir nuestro 2021 en todo un viaje de emociones. De hecho, para calentar motores presentó este tour con una actuación en la que se visualizaba un avión gigante de la compañía Air Europa a sus espaldas. Eso sí que es volar alto.

En LOS40, además, hemos podido conocer qué sorpresas nos regalará sobre el escenario. Aunque no es lo único de lo que nos ha hablado nuestro protagonista. ¿Vendrán nuevas colaboraciones este año? ¡Atento/a!

Pregunta (P): Llega el Mayday & Stay Tour con dos conceptos que tú mismo has definido como "código de emergencia" y "me quedo". ¿Cómo vas a llevarlos a los escenarios?

Respuesta (R): Me encanta que me lo preguntes. Es una maravilla. Tengo aquí cerca a la gente maravillosa del equipo que lo ha conseguido durante seis meses, rebanándose el cerebro y su arte diferiéndolo y donándolo para estas canciones. Con un trabajo lleno de amor, hermoso y sobre todo muy visual. Es la primera vez, te puedo reconocer, no por estar en pandemia, que es el espectáculo más visual que llevamos con diferencia. Te puedo decir que estoy casi encerrado en una jaula. Te invito a que lo veas en persona y saques tus propias conclusiones. No te voy a decir cómo exactamente, pero lo hemos llevado cristalinamente al escenario.

P: ¿Qué canción tienes más ganas de tocar en directo?

R: Es la primera. Arranco con KLPSO2, que es un poquito agresiva, pero sí que es verdad que es como empieza todo…Va a ser la nueva mecha a todos días más felices de mi vida. Entonces me hace mucha ilusión que arranque KLPSO2 porque entonces, insisto, es como que arranca toda la colección de momentos que voy a atesorar los próximos, espero, dos años.

P: ¿Van a haber sorpresas?

R: Aparte de canciones que había dejado en el camino, te puedo decir incluso que hay una parte del concierto que, a ver cómo la aguanto, la gente va a poder elegir la canción que quiera escuchar, que es una cosa que tengo el honor después de cuatro discos… Ten en cuenta que cuando sacamos el primero teníamos que versionar a Billy Joel, a Elton John, a Extremoduro, a lo que fuera que pillábamos por el camino, porque no había canciones para completar un show. Después, lo hicimos casi entero, los dos discos. Ya, en la última gira, fueron cayendo algunas. Y esta vez me encuentro con un volumen de casi 50 canciones. Va a haber la oportunidad, voy a intentarlo, de que todo el mundo pueda irse satisfecho.

P: ¿Qué tendrá el Pablo post-covid sobre el escenario que no tenía el de antes, y viceversa?

R: El Pablo post-covid no existe porque estamos en todo el meollo. Entonces, te comento también, el año pasado hicimos 30 conciertos nosotros. Estábamos más metidos en el asunto. Ya pude testearme a mí mismo. Fue duro en muchos instantes, pero el resultado fue hermoso. Probablemte la gira más bonita de mi vida por todo lo que aprendí, por todo lo nuevo y todo lo diferente. Tengo como muchas asignaturas medio salvadas, tengo el nervio solo de ir a tocar, no de qué será de ver la gente con mascarillas, butacas vacías,… Ojalá que algún día podamos hablar de qué será del Pablo post-covid. Esa sería la gran noticia.

P: Tu disco trae tu resurgir como el Ave Fénix. ¿Cuándo ocurre esto en tu vida?

R: Esto lo digo desde la humildad. La mala noticia es que no te das cuenta en ese preciso instante de que estás así, pero hay una manera muy sencilla, que es quererse un poquito a sí mismo, perdonarse, aceptarse. Si tú eres un poco gilipollas de vez en cuando, pues acéptalo, no intentes no serlo mientras no hiera. Y sobre todo la asertividad, que lo busquen por ahí, yo lo tuve que buscar. Querer estar, dónde quieres estar, tu voluntad, sin que afecte a los demás. Mola un montón no joder a nadie. Eso te hace tirar palante sin problema. Perdóname el vocabulario, pero es cuando me pongo serio digo palabrotas.

P: Te hemos visto con Sebastián Yatra. Has participado en su tema Adiós. ¿Tienes otros trabajos con otros artistas entre manos?

R: Está siendo una época muy prolífica al respecto, te lo tengo que decir. Por respeto a la grandeza y a mi cuello, porque si no me lo cortan, evidentemente no te puedo ni siquiera… mira, no te estoy ni mirando porque soy muy lengüetón. Lo único que te digo es que sí, que está siendo una época en la que estoy volviendo a ser muy muy prolífico y con gente con la que no había trabajado antes tampoco.

P: Después de Unikornio, ¿se te ha pasado por la cabeza ya el concepto de tu próximo proyecto?

R: Se me han pasado un montón de cosas, lo que pasa que no me quieren ni escuchar hablar la gente de alrededor con la vara que le he dado con Unikornio. Pero, por qué no también participar en el reto de cómo funciona en este preciso instante el mundo random. Sebas, por ejemplo, está constantemente sacando canciones, singles, y tal. Por qué no plantearme la posibilidad de entrar en el reto de escribir una canción que esté sola, que no pertenezca, como todo lo que he hecho hasta ahora, a un disco. Quizás este es un reto que tengo por delante que pienso cumplir porque me gustan mucho los retos pero con mucho respeto. Para mí es muy difícil hacerlo así porque todo pertenece, tiene un color, un formato, a un álbum, a alguno de los cuatro y de sus 50 canciones. Sin embargo, estaría bien echarle huevos y sacar una canción sola.

P: Has actuado delante de un avión. ¿Hay algo que te quede por hacer en tu carrera?

R: Después de ésta, a tomar por saco, se acabó (risas). Me quedan muchas cosas por hacer. Hasta el día que expire yo no dejaré de caminar porque sueño mucho. Quedan muchas cosas por hacer.

Pablo López está dispuesto a seguir haciéndonos soñar, a contagiarnos de sus ideas random y a seguir caminando por este arduo sueño de la música. Pero a él le sobra talento para seguir sumando retos conseguidos.

Eso sí, lo de colaborar con Pablo Alborán es una asignatura pendiente de la que también nos ha hablado en LOS40.