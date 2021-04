Rosé (BLACKPINK) se suma al ‘WAP’challenge en TikTok y Cardi B reacciona

Parecía que el challenge de WAP, el tema de Cardi B y Megan Thee Stallion que se hizo viral en TikTok, ya había alcanzado su clímax en verano de 2020. Sin embargo, Rosé, integrante de la banda surcoreana BLACKPINK, ha subido su versión a la plataforma y ha arrasado.

La artista solo lleva un mes en TikTok, abrió su cuenta oficial a la salida de su tema On The Ground que forma parte de su álbum debut R, y desde entonces no ha parado de subir contenido para sus fans. Este reto viral no ha llegado por sorpresa, Rosé ya prometió a sus seguidores que se sumaría si llegaba a los 10 millones de followers en esta red social, ¡y no ha tardado en conseguirlos!

Este vídeo, aparte de llegar a diez millones de personas, llego a la mismísima creadora de la canción, Cardi B, que vio cómo estaba haciéndose tendencia en Twitter por el fandom mediante la mezcla que WAP + Rosé: WASPÉ.

Una usuaria le hizo llegar el vídeo a Cardi B y esta fue su respuesta: “Aun así se la ve taaaan inocenteee, taaaan monaaaa...”. Y es que, aunque el challenge original es todo sensualidad, Rosé consigue hacerlo “cute” como bien dice su creadora, con sonrisas y movimientos dulces. ¿Se concierte esta versión en una de tus favoritas?

RIAA ya certifico WAP con Megan Thee Stallion como canción de rap por una artista femenina más rápido en conseguir ser cinco veces platino. Ha sido, sin duda alguna, una de las canciones más relevantes en 2020 rondando por Internet y parece tener siguiendo vida.

Estas dos artistas han trabajado juntas previamente. El año pasado colaboraron para el tema de Bet You Wanna en THE ALBUM, el álbum debut de BLACKPINK, donde otros artistas como David Guetta, Selena Gómez o Ariana Grande participaron.