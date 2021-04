Rafa Méndez valora el regreso de ‘Fama’: “Fue muy frío, eso no era ‘Fama’”

El baile vuelve a la tele y lo hace en horario de máxima audiencia. Este lunes, 5 de abril, Televisión Española estrena en su canal principal The Dancer, un concurso que promete darle a este arte el hueco que merece y a sus concursantes la oportunidad de ser reconocidos delante de toda España. Para dicha labor, el programa, producido por Fremantle (Got Talent, Idol Kids...), cuenta con tres capitanes muy populares entre el gran público: Miguel Ángel Muñoz, Rafa Méndez y Lola Índigo.

La historia de los dos últimos viene de lejos. Él era el profesor y ella la alumna de Fama cuando todavía se emitía en Cuatro. Ahora, muchos años después, se vuelven a ver las caras en The Dancer. Aprovechando una visita a la grabación de este formato, el coreógrafo nos cuenta cómo fue el reencuentro con la artista (ya le preguntamos por su famoso "Mimi fuera de la clase"), su opinión sobre el regreso de Fama de la mano de Movistar Plus y su ausencia en dicha vuelta.

“Ese Fama no fue Fama”

"Desde Zeppelin TV [productora] me llamaron, pero quién no estaba tan interesado era Fernando Jerez [director de #0]. Cosa que es absolutamente respetable, que quisiera hacer algo nuevo. Pero no era Fama. Para mí ese Fama no fue fama", afirma Rafa en unas declaraciones que recoge LOS40. "No me gustó nada cómo volvió porque no era Fama. Pero, ojo, los bailarines, los profesores y el resto eran brutal. De una gran calidad".

Y añade: "Podían haber hecho So You Think You Can Dance, que es un formato sólo y exclusivamente de baile, que a mí me volvería loco. Pero España es un país de emoción. Fama fue muy frío, demasiado profesional. Y creo que la gente no conecta con eso".

Así va a ser The Dancer

En The Dancer, uno a uno, los concursantes pasarán por el estudio de audiciones, presidido por un gran espejo. Será el público en plató quien decida si siguen en el programa: si el 75% de los asistentes da su apoyo, el gran espejo de la sala de baile se abrirá y, para su sorpresa, dejará de bailar para sí mismo para hacerlo delante de público y capitanes.

Miguel Ángel Muñoz, Lola Indigo y Rafa Méndez formarán equipo con los bailarines que hayan pasado la criba y, además, tendrán la oportunidad de dar dos pases directos a semifinales. Al final de cada programa, cada capitán deberá elegir a uno de los finalistas de la noche (uno entre todos los que hayan obtenido más del 75% de votos y que no hayan conseguido un pase directo).