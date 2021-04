Mau y Ricky son los gamberros del instituto en ‘FRESH’, un tema sobre el bullying

Esta canción no habla de absolutamente nada, uhm-uhm

¿Qué me viste y te gusto?

Ok

Fresh

Tan fresh que te hablo en inglés (inglés)

De la cabeza a los pies (pies, pies, pies)

Pa' que sepan

Flow de otra dimensión

Y todo a la vez

Trato de esconderme pa' que no me celen

Que yo soy humilde nadie me lo cree (no)

Todo suena igual, todos se parecen

Ahora que soy fresh todas se aparecen

Jaja

¿Y que qué me pasa?

Baby no me pasa na'

Jaja

¿Y que qué me pasa?

Baby no me pasa na'

Rico

Porque aquí se come rico

La pasamos como rico'

Aunque no seamo' rico'

Qué rico

Fresh

Tan fresh que te hablo en inglés

De la cabeza a los pies (pies, pies, pies)

Pa' que sepan

Flow de otra dimensión

Y todo a la vez

Fresh

Tan fresh que te hablo en inglés

De la cabeza a los pies (pies, pies, pies)

Pa' que sepan

Flow de otra dimensión

Y todo a la vez

No vale papi que no te gustó la canción no pasa nada, fresh

Ey, que se acabó el alcohol, dicen aquí

Fresh, ya