Mau y Ricky, detrás de ‘Rifresh: ¿cómo surgieron las canciones?

¡Rifresh ya está aquí! El nuevo álbum de Mau y Ricky ha salido este mismo viernes 20 de noviembre. Los hermanos venezolanos llevan años en la industria haciéndonos bailar al ritmo de Mi mala o La Boca.

Lejos de quedarse en el sonido que los llevó a la fama, los hermanos Montaner han decidido dar un paso más en su carrera y experimentar con nuevos sonidos, uniendo el sonido urbano con el rock pop con el que crecieron a finales de los noventa y principios de los 2000’s.

Papás y La grosera era solo la punta del iceberg de esta nueva ola por la que han apostado y que tan bien está funcionando. Sin ir más lejos, el primer single se volvió viral en TikTok y ya cuenta con e certificado de Oro y Platino en Estados Unidos y Latinoamérica.

Para conocer todo lo que hay detrás de las canciones de Rifresh, quedamos con Mau y Ricky vía online para que nos cuenten todos los secretos de las diez canciones que componen este nuevo álbum. ¡Y hay de todo!

Antes de empezar a desgranar todas las canciones, Ricky nos cuenta por qué decidieron apostar por este sonido:

“Creo que más allá de querer pegar un cambio en nuestro sonido lo que queríamos era crecer artísticamente. Los artistas tenemos la mala costumbre de, una vez conseguir el éxito, no movernos porque ya le gustamos al público. Pero uno tiene la responsabilidad también de ir evolucionando y sorprender al público con lo que va a sacar”.

Además, los dos hermanos aseguran que están muy orgullosos del resultado final de este disco. Sin más dilación, entramos al lío:

1. Borrachos

Ricky: Esa canción es como si existiese el género urbano en los ochenta. Hemos cogido mucha influencia de ese mundo que escuchamos creciendo. Es parte de nuestra formación. Es una canción que habla de ese momento en el que estás despechado, pero empiezas a ver luz al final del túnel porque conoces a una persona que está en las mismas. Es muy común que una persona con el corazón roto conozca a otra en esa situación y empiecen una relación. Uno termina enamorándose y piensa que después de todo lo que le ha pasado, terminó surgiendo algo bonito. Queríamos que fuese una balada movida. Queremos que, cuando todo esto termine, la gente borracha estuviese enamorándose en las discotecas. Eso es lo que nos imaginábamos nosotros.

2. Fresh

Mau: Es una canción dedicada a toda esa gente que le han hecho bullying. Cuando nosotros la escribimos pensamos en cómo debería canalizar una persona acosada todo ese enojo que siente contra las personas que le molestaron. Uno puede ser violento o decir ‘sabes qué, estoy por encima de toda esta gente’.

Ricky: De eso trata el disco, de defender tu personalidad, lo que te hace único y especial. Fresh era la canción que necesitábamos para cerrar el álbum entero, que va mucho más allá de lo que hay en las letras.

3. La Grosera

Mau: Es una de mis canciones favoritas de todo el álbum. Es un tema real y honesto que habla sobre ese momento en el que te rompen el corazón, superaste la parte de la tristeza y ya estás levantándote. Es como “¿sabes qué? Me voy a poner guapísimo y voy a ir al gym para que veas lo que te perdiste”.

Ricky: Creo que es una canción que tiene ese sonido de los noventa que también tiene Papás. Es un tema que queríamos dedicarle su momento. Creo que es importante que la gente escuche. Es una canción que muchos artistas seguro que han pensado, pero que no se han atrevido a escribir. Creo que somos los primeros cantantes en tener la palabra “verga” de este modo.

4. OUCH

Ricky: Es una de las primeras que escribimos con este lenguaje y sonido que empezábamos a desarrollar. La escribí desde el balcón de mi casa y por la mañana se la pasé a Mau. Fue la primera que hicimos con Tainy. Habla sobre ese momento en el que uno anda en una relación y por estar distraído buscando otras oportunidades descuida a su pareja y viene otro tipo y se encuentra con tu mujer. Es una canción que habla del karma en ese sentido. El vídeo es súper épico, es el más grande que hemos hecho en nuestra carrera.

5. La moto

Ricky: Es una canción donde se empiezan a notar los efectos de la cuarentena. Habla de todo y de nada. Fue la primera que escribimos con este sonido que está en temas como Papás, Fresh o Ouch. Es la que empezó con ese sentido del humor dentro del álbum. La escribimos al mismo tiempo en el estudio, haciéndonos chistes.

Mau: Se nota la improvisación. Hay momentos reales de risa, como cuando Ricky empieza a decir la moto. Yo no me lo esperaba, lo hizo de la nada, y yo me cagaba de la risa. Decidimos dejarlo porque tiene mucho que ver con la diversión de la canción.

6. Dolería

Ricky: Es una de las canciones más honestas del álbum. Habla de ese momento en el que terminaste con alguien y, aunque sepas que era lo mejor para los dos, olvidarle te va a hacer daño. Habla sobre esas relaciones que son tóxicas y tienen que terminar, pero realmente tu corazón no quiere que suceda. Hay un regalo al final de la canción.

Mau: Es una canción escrita desde la perspectiva de la persona que supera este tipo de relación y mira para atrás. Es muy bonito y muy real.

7. Papás

Mau: Es la canción perfecta para introducir todo este nuevo mundo. Aunque no iba a ser el primer sencillo, al final tomamos la decisión de que tenía que ser la que abriese el disco. Cuando teníamos que mostrar el disco era la primera que poníamos. Siento que es la que mejor describe el disco porque tiene todos los sonidos que toca. Habla sobre ese momento en el que uno está a punto de conocer a sus suegros y uno está haciéndose la película en su cabeza sobre cómo les caerá. Creo que mezcla muy bien ese mundo urbano con el mundo medio punk nuestro.

8. Alcohol y Humo

Ricky: Es un tema muy divertido que habla de fiesta y de poder disfrutarla con alguien que te gusta. Es una canción que el álbum necesitaba.

Mau: Es de las canciones del disco que es más pop urbano tradicional con influencias afrobeat. Ya que nos estábamos metiendo a explorar con distintos sonidos, nos parecía importante tener una canción que recordara a la gente el sonido que hemos tenido hasta ahora.

9. Darnos un tiempo

Ricky: Es como si Jason Mraz hubiese hecho una canción urbana hace unos años. Queríamos hacer la contradicción entre una melodía romántica y un tema jodido. La canción habla sobre ese momento en el que no quieres perder a una persona, pero te gustaría saber cómo sería tu vida con otra. De eso se trata. La letra habla sobre darse un tiempo, que es una excusa muchas veces para explorar otras posibilidades bajo la seguridad de que aún tienes a esa persona ahí. Es algo horrible y egoísta que hemos vivido muchos. Lo escribimos desde el lado del malo.

Mau: Es una canción súper egoísta en realidad, pero es una forma

10. Dime

Ricky: Me gusta mucho la historia, ya que habla de una pareja que estaba teniendo una amistad con derecho y una de las dos termina enamorándose de otra persona. Durante la canción, el tipo se va dando cuenta que quizá sentía algo más por su amiga. Hacia al final de la canción, te das cuenta de lo que ocurre.

Mau: Creo que este tipo de canciones más pausadas son mis favoritas porque ayudan a que aterricen el resto de canciones que son más locas como Fresh, La Moto o Papás.

Rifresh ya está disponible en todas las plataformas digitales.