Dani Martín publica una foto de cuando era niño y le comparan con un personaje de dibujos animados

La pandemia nos ha cambiado a todos. Primero por obligación. Nuestras rutinas han cambiado, nuestra forma de relacionarnos, nuestros viajes, nuestras prioridades… hemos tenido mucho tiempo para reflexionar y unos lo han aprovechado más que otros.

El que está disfrutando del tiempo que le ha proporcionado este parón es Dani Martín. El hecho de que las giras se hayan suspendido y los artistas se hayan tenido que quedar en casa como tantos otros, ha hecho que vivan un día a día muy distinto al que tenían en su vida previa al coronavirus.

El madrileño es uno de los que ha pensado y, además, ha buscado en el baúl de los recuerdos. Ha rescatado una fotografía de su infancia y nos ha demostrado que esa cara canalla ya la traía de serie.

Reflexiones sobre el tiempo

“Aquí yo mismo me llamaba Daniel. Esta situación me está acercando mucho a pasar mucho tiempo conmigo (valga la redundancia), el que durante 20 años he dedicado en un porcentaje superior a mi proyecto, siento que me he tenido un poco olvidado, estoy disfrutando de mi tiempo, de mi imperfección, de darme cuenta de quién soy y de cuidar mi salud, mental y física”, escribía junto a la nostálgica imagen.

Eso de que se cuida, lo ha dejado bastante claro. Esta misma Semana Santa publicaba una foto tras su carrera matunina de nada más y nada menos que 10km. “Yo ya lo tengo hecho! 10 km mañaneros de cuestas, Madrid al fondo!! Luego está lo de mi pelo rizado como de novillero, pero eso ya es otra cosa de la vida!”, contaba con bastante sentido del humor.

Recordando la infancia

Aunque volviendo a su recuerdo infantil hay que decir que son muchos los que han querido comentar su impresión al ver la foto. Actores, futbolistas, diseñadores, influencers o cantantes han dejado comentarios. Y no faltaban comparaciones con un dibujo animado.

Cristina Abad: Daniel el travieso. Está más que claro!

Macaco: Ole es DANIEL travieso))) 🐒📡💙💙💙

Luis García: Ese va para artista 🙌

Arancha de Benito: 👏👏👏👏❤️

Jorge Cadaval: 👏👏👏👏👏

Las Migas: Madre mía Dani. Tengo una foto tuya prima hermana de esta. Te adoro ❤️

LaMari (Chambao): Daniel del Dani 😘😘

Kanny García: Te quiero Daniel! No te vayas nunca!

La Condesa: Qué pestañazas sensei 🙏🏻

Míchel: Vaya pinta de malo 👿

Andrés Ceballos (DVicio): Eso es!

Nia Correia: 👏🏾👏🏾😍

Pablo Castellano: ❤️🙌

Una reflexión de Dani Martín con la que ha querido dejar claro que “mi proyecto se va equilibrando. Firmado: Daniel Coelho Bucay”.