Dani Martín, recién levantado y en pijama, se cuela en un directo de Anda Ya

Dani Martín es uno de los nombres más importantes de la música nacional y eso nos puede hacer pensar que vive en una mansión de lujo donde existe una fiesta y un desenfreno continuo y que al despertarse en vez de decir buenos días, normalmente dice buenas tardes. Pero esta mañana se ha desmontado el mito de las estrellas del pop-rock.

El solista madrileño se ha colado al directo de Instagram de Anda ya con Karim Herrero y Dani Moreno 'El Gallo' nada más abrir los ojos y lo ha dejado claro: "Y solo. Estoy durmiendo solo. Pido perdón por ello. Se ha caído el mito". De paso también resolvía la duda de si duerme o no con pijama...

"Me acabo de levantar, estaba durmiendo. Me metido en Instagram y he visto que Anda ya estaba emitiendo en directo y me he metido. Estoy durmiendo sin mascarilla, lo siento. Este soy yo recién levantado... ¡Qué cabr***s!" se reía Dani Martín aún quitándose las legañas.

Con la clásica voz que todos tenemos nada más levantarnos pero con la felicidad en el rostro por lo bien que le marchan las cosas con Lo que me dé la gana: "Ojalá podamos hacer la gira a final del verano. Hemos agotado todas las bolsas y los vinilos y hemos lanzado otra edición por lo que me he despertado super contento".

Cumpliendo con su petición de inmortalizar este directo para que todo el mundo pueda ver su cara recién levantado, aquí podéis disfrutar del vídeo del despertar de Dani Martín en Anda Ya. Para la próxima, con tuna...