Dove Cameron presume de look en ‘topless’ y hace una confesión

Dove Cameron cuenta con más de 41 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Una cifra que ha conseguido gracias a su talento en la pequeña pantalla.

La actriz ha destacado por sus apariciones en diversas producciones de Disney, como Liv and Maddie y Los Descendientes, entre otros. Su talento ha conquistado a millones de jóvenes alrededor del planeta. Pero también lo ha hecho su estilazo.

Sin ir más lejos, una de sus últimas publicaciones ha demostrado que no importa el color de pelo que luzca, pues todo le queda como anillo al dedo. Acostumbrados a verla con su melena rubia, Cameron nos ha sorprendido con un corte de pelo oscuro y con los dos mechones de pelo delanteros teñidos de un rosa fucsia intenso. En ocasiones podría confundirse con un tono más rojizo. Un look que, por cierto, vemos en el videoclip de su nuevo tema LazyBaby.

Sea como sea, Dove ha querido presumir de look, y no de cualquier manera. Lo ha hecho con unas fotos en topless que se han ganado los halagos de todos sus fans. "Nunca me he sentido más yo de lo que me he sentido este año. Gracias por mantener el espacio", confiesa en la descripción de las imágenes.

"Estoy enamorada", dice una de sus fans. "Por eso el 2021 es tuyo", añade otra. "Tu energía es muy intensa", declara otra cuenta de apoyo.

Lo cierto es que no es la primera vez que nuestra protagonista sorprende con un topless en su cuenta de Instagram. Hace unas semanas compartía una foto de la sesión para la revista BeatRoute. Sin duda, la imagen pilló por sorpresa a todos sus fans.

Dove Cameron ha comenzado el 2021 por todo lo alto, y no solo nos referimos a su nuevo look. Hace unos días anunciaba que el rodaje de la nueva serie en carne y hueso de Las Súpernenas había comenzado. Serie en la que ella interpreta el papel de Burbuja. ¡Todos son buenas nuevas para Dove Cameron!