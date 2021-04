Carlos Sobera se lleva un zasca de su hijastra en el primer programa de ‘El precio justo’

Hay que tener unos añitos para recordar El precio justo. Para los amantes de la historia de la televisión y la nostalgia, este formato recordará siempre a Joaquín Prat. Su ‘a jugar’ se volvió mítico. Ahora, ha vuelto a la televisión y en esta ocasión ya no hablamos de pesetas sino de euros.

En esta nueva etapa del concurso, Carlos Sobera se ha puesto al frente. En este nuevo espacio se siente como en casa y motivos tiene ya que su hijastra es una de las azafatas del programa. Arianna Aragón, es una veinteañera fruto de la relación de Rody Aragón y Patricia Santamarina, actual pareja del presentador.

Parece que hay una gran complicidad entre ellos, la suficiente para lanzarse zascas en el programa. Este lunes, día de su estreno ya hemos podido ser testigos de alguno. A ella le tocaba presentar uno de los productos a los que había que poner precio, unos auriculares inalámbricos.

Zasca en familia

“Ari, que tiene novio, se pone estos auriculares para no escucharle cuando están juntos, ¿verdad Ari?”, le insinuaba Sobera. Y ella, que tiene el descaro de la juventud y la confianza de estar en familia, le ha contestado sin cortarse un pelo: “La verdad es que me los pongo para no escucharte cantar a ti”.

“Vencedora por K.O., Ari”, se oía decir a Luis Larrodera, la voz del programa y compañero nuestro de Cadena Dial. “Es broma”, se disculpaba la joven. “Canto mejor que tu novio, espero”, le contestaba él. Algo que no le ha quedado más remedio que demostrar por petición popular. Y lo que está claro es que vozarrón, tiene.

Esa complicidad padre e hija ha estado presente a lo largo del programa. Sobera le decía que todavía no se lo había presentado a su madre, algo que ella aseguraba que era difícil porque asegura que no tiene pareja.

Ya lo avisaba el presentador en la rueda de prensa de presentación del programa. Su hija tenía mucho desparpajo y se había soltado un montón desde el principio y ahora hemos podido comprobar que no era amor de padre, sino que es realmente así. Veremos si sigue la estela de muchas azafatas de programas que han acabado teniendo prometedoras carreras.

También estamos pendientes de ese duelo Pasapalabra-Precio Justo que hará decantarse las audiencias preinformativos a favor de Telecinco o Antena 3.