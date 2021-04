Rosa López anuncia su vuelta a los escenarios y todos coinciden con el comentario de Natalia

No es fácil vivir sin música en directo, ni para el público ni para los artistas. Los escenarios son la segunda casa de los cantantes y desde la llegada de la pandemia del Coronavirus, estos han tenido que despedirse de los conciertos e intentar divulgar su música en otros formatos. Aunque la gente ya se ha acostumbrado a escuchar a los intérpretes en formatos más íntimos, los artistas no pueden echar más de menos los escenarios, y si no que se lo pregunten a Rosa López.

Después de unos meses muy oscuros en los que la lejanía y el silencio reinaban, parece que se comienza a ver la luz al final del túnel y son muchos los cantantes que anuncian su vuelta a los escenarios. Hoy Rosa López ha compartido la noticia más esperada para sus fans y es que la intérprete de Todo te lo debo a ti ha anunciado que muy pronto se volverá a reunir con su público.

La granaína retoma el Tour Vacío y no puede tener más ganas de ponerse manos a la obra. "¡Qué ganas de volver a los escenarios!!!!!!, escribía Rosa en su cuenta de Instagram con una divertida foto con un bate de béisbol en la que afirmaba: "Así le voy a dar al bicho para que no estropee la vuelta del tour".

Y es que Rosa espera que este evento pueda realizarse en las mejores condiciones, guardando todas las medidas de seguridad pero, a la vez, disfrutando de todos sus fans que le han acompañado a lo largo de 20 años. "Estoy feliz de retomar el Tour Vacío. En este show vamos a recorrer 20 años de música, vamos a bailar, a emocionarnos y a disfrutar de la vida".

Tal y como ha confirmado la artista, dentro de poco podrá anunciar las fechas de su Tour.

El apoyo de su amiga Natalia

Su amiga Natalia no ha dudado en mostrar las ganas que tiene de que Rosa vuelva a deleitarnos a todos sobre el escenario. La que fue su compañera en Operación Triunfo le ha mostrado todo su apoyo comentando en su publicación: "Dame Fuerte"

Un comentario con el que muchos fans de la granaína se sienten identificados y es que esta foto enseguida se ha llenado de mensajes cariñosos y elogios por parte de sus fieles seguidores.