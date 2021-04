Vanessa Hudgens comparte una foto en el estudio y todos se preguntan: “¿vuelve a la música?”

Vanessa Hudgens, la chica Disney por excelencia, se coló en los corazones de una generación entera con High School Musical interpretando a Gabriella Montez. Gracias a ella y Zac Efron se popularizaron de manera estratosférica canciones como Can I Have This Dance, Gotta Go My Own Way o Right Here, Right Now.

Sin embargo, la estrella estadounidense ha llevado una carrera musical intermitente. Tiene dos álbumes completos en el mercado, Identified (2008) y V (2006), y varios sencillos fuera entre los que encontramos bandas sonoras a películas en las que ha participado como $$$EX (2013). Lo último que Hudgens sacó fue Lay With Me, una canción pop con el dúo de música electrónica, Panthoms, en 2018, y más tarde su remix.

Para el talento que ella demostró en su época más exitosa, parece poco, y sus fans más fieles y nostálgicos están deseando que vuelva a componer y cantar nuevos temas. No hay más que ver la respuesta que ha tenido la respuesta a una imagen que Vanessa ha compartido en redes sociales en el estudio. Una fotografía que titula “haciendo cosassss”.

“¡Haznos bailar!”, “danos el Sneakernight Remix”, “Vanessa vuelve para revolucionar la industria musical” y “¿nueva música o pone la voz para un show de Netflix?” son algunos de los comentarios en la publicación.

Y esta última pregunta es la clave. Hudgens ha estado centrada en su carrera más interpretativa en la pequeña y gran pantalla por lo que esto podría ser una falsa alarma. Algunos de sus últimos trabajos son Intercambio de princesas 2, Bad Boys For Life, Caballeros de la Navidad o Polar. ¡Quedamos a la espera de su confirmación!

Lo que ha estado compartiendo últimamente por redes sociales es lo feliz que está con su nueva relación junto a Cole Tucker, un chico de 24 años es jugador de béisbol en los Pittsburgh Pirates con el que ha pasado las vacaciones. En la playa, compartiendo un cócktail de piña o un dulce beso, así los hemos visto en sus últimas fotografías.