Susi Caramelo, la mujer que rechazó la invitación de Messi a una fiesta de futbolistas

Susi Caramelo se ha revelado como una de esas mujeres con una personalidad magnética que sabe cómo contar las cosas y que tiene un sentido ácido del humor que engancha. Y eso es lo que ha sucedido con la anécdota que contó sobre Lionel Messi en Ilustres Ignorantes de Movistar +. No se cortó a la hora de relatar aquella noche en la que rechazó una invitación del futbolista.

Parece mentira que exista en este mundo alguien que no conozca al astro argentino, pero lo hay, o más bien lo había. Susi Caramelo no supo reconocerlo cuando habló con él por primera vez. Todo ocurrió en un baño de la zona vip de una conocida discoteca de Barcelona.

La colaboradora contó cómo había ido al Catwalk con su ligue de aquel entonces que no hablaba nada de español, pero que tenía dinero y la trataba muy bien. El caso es que en un momento dado de la noche decidió ir al baño.

“Había como un hall y de repente me encuentro a tres chavalitos: había un chico y una chica y un chavalín. Y decían: 'Bueno, Lionel, luego nos vemos fuera, te esperamos y decidimos qué hacemos'. Vamos, que me meto a mear y yo me estoy quedando con la copla", empezó su relato que solo con eso ya prometía.

Primer encuentro

"Total, que salgo de mear, me estoy lavando las manos y de repente estaba solo el chavalín este sentado en un sofá que había en el hall. Y yo que soy muy simpática, que hablo con todo dios, le digo: '¿Te llamas Lionel? ¿como las lionesas? ¿Y a ti de qué te gustan: de crema, de nata o de chocolate?' Creo recordar que me dijo de crema, porque le dije que a mí también, aunque se lo habría dicho igual solo por caerle bien”, siguió contando. El caso es que tras esa charla surrealista se fue cada uno por su lado.

Llegó el momento de encendido de luces y despedida de la noche. En ese momento Caramelo vio cómo el chavalín que acababa de conocer se estaba despidiendo del DJ. “Luego lo veo que me mira y me empieza a hacer caritas, a sonreír. ‘Ay qué mono, el único que me hace caso’. Nos empiezan a echar y cuando voy saliendo viene el pavo hacia mí y me dice: '¿Qué haces ahora?' Y yo le dije que iba a esperar fuera al tío con el que había venido y tal", contó como si todo el mundo rechazara a Messi todos los días.

Como era de esperar, con las luces ya encendidas, se montó un buen revuelo en torno al futbolista. “Acorralan al chaval en una esquina y digo: '¿Quién es este tío?' Y me dicen: 'Es Leo Messi, el mejor jugador de fútbol del mundo'. Digo: '¡No me jodas! Que le acabo de decir que estoy con otro’", confesó generando unas cuantas risas.

Un nuevo intento

Y que conste que hubo, incluso, una segunda oportunidad para poder haber rectificado. "Ya estaba yo en la calle donde tenía el coche aparcado y de repente viene Leo Messi otra vez: '¿Te vienes a mi casa? Que vamos a hacer una fiesta, vamos unos amigos y unas amigas", insistió. Y, siendo ella, una mujer inesperada, hizo lo que pocos habrían hecho.

"Yo me hubiera ido, porque a una fiesta de futbolistas no te invitan todos los días. ¿Pero sabéis por qué dije que no? Era tan pobre que si voy a casa de ese tío no me echan de allí ni con tarjeta roja. Y le dije que no porque no tenía un duro, porque si me iba, ¿cómo pago el parking cuando vuelva? Total, que esta es la historia de cómo rechacé a Leo Messi, se me pasó el tren. Y lo peor es que a los dos días el otro pavo me dejó", terminó contando.

¿De qué le sirvió la experiencia? Ahora conoce a todos los futbolistas no vaya a ser que se le presente una oportunidad igual y vuelva a cometer el error de pasar.