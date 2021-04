La razón por la que Susanna Griso ha defendido a Omar Montes: “Por ahí no paso”

Omar Montes se ha convertido en uno de los artistas más escuchados de España. El celeb suma millones de reproducciones con sus canciones. Prueba de ello son Alocao, No puedo amar o Más y Más. Sir ir más lejos, su tema Solo junto a Ana Mena y Maffio ha entrado esta misma semana a nuestra lista, directamente al 25.

Además de su carrera musical, el joven se ha convertido en uno de los invitados favoritos de los programas. Y es que su naturalidad a la hora de hablar se ha ganado la simpatía de muchos presentadores y presentadoras.

Sin ir más lejos, el de Susanna Griso. Hace unos meses, Omar le declaró su admiración a la periodista en una de las entrevistas, reconociendo que desde hace años es su crush. Unas declaraciones hicieron reír en pleno directo a la presentadora.

Este fin de semana, ha circulado por las redes sociales un vídeo en el que aparece supuestamente Omar Montes cantando sin su famoso autotune. El ganador de Supervivientes de 2019 aparece frente al micrófono del estudio grabando una de sus temas. Eso sí, el resultado final es muy diferente.

Este martes, 6 de abril, en el programa de Espejo Público han comentado el vídeo. Susanna no ha querido entrar a valorar las imágenes: “Yo no voy a criticar a Omar Montes, por ahí no paso”. De hecho, cuando el periodista Diego Revuelta pedía volver a poner las imágenes, Griso le ha parado los pies: “Igual fue un momento, no te recrees”.

De hecho, el propio Omar ha comentado en más de una ocasión que si él puede ser cantante, lo puede ser cualquiera. “Y te recuerdo, más de 200 millones de reproducciones tienen sus canciones”, ha dicho Diego.

Sin duda, Omar se ha convertido en uno de los artistas más exitosos del momento y es que sus canciones suman millones de streams.