Soñar es gratis: éstas son las colaboraciones más URBAN que nos gustaría escuchar en 2021

La vida nunca deja de sorprendernos, y esto lo hemos comprobado también en el sector de la música. Cada vez son más las fusiones extraordinarias y originales las que acaban convirtiéndose en la banda sonora de nuestro día a día. Artistas de distintos estilos se unen en un tema que nunca imaginábamos escuchar.

Pero dicen que soñar es gratis, ¿no? Pues en LOS40 Urban soñamos a lo grande. Nuestros presentadores Nallely Capellán y Sergio Labrador han reflexionado acerca de todas esas colaboraciones urbanas que les gustarían escuchar en este nuevo año lleno de retos. ¿Se cumplirá alguna? ¡Mira qué explosión de talentos!

Después del Caso Bugatti, su amistad tambalea y no a ritmo de los temones que ya nos han dado en otras ocasiones. ¿Os imagináis el rémix de Caso Bugatti con Anuel? ¡Brutal! Pero para que se haga realidad, el dominicano y el boricua tienen mucho de que hablar...

La tiradera de estas dos leyendas "según rumores" no ha quedado atrás, pero ganas no nos faltan de volver a escucharlos juntos. Hablemos de rémix: ¿Qué os parece una segunda parte de La Gasolina con Don Omar? ¿O qué tal un remix de Dale don dale junto a Daddy Yankee? Seguro que molaría pero, siendo realista parece poco probable.

Que si una de ella copió las uñas de la otra. Que si un tra tra por aquí que alguien incluyó en una de sus canciones... Dicen las malas lenguas que la relación entre Rosalia y Karol G no es la mejor. Rumores que podrían resolverse con la que sería una de las colaboraciones más potentes de los últimos años. Karol G ft. Rosalia/Rosalía ft. Karol G es el junte que necesitamos. Si de forma individual lo petan, no queremos imaginar de que podrían hacer si se unieran. Ganazas de contártelo este año.

Rosalía, Bad Bunny y Anuel (Sergio Labrador)

Anuel despareció de redes sociales durante un tiempo. Pero ha vuelto. Y lo ha hecho lanzando mensajes a través de sus instastories. ¿Soni ndirectas con algún recado para alguien? ¿Por qué ha dejado de seguir a Karol G en su instagram? ¿Por qué esos mensajes del bebesito donde reflexiona sobre la vida? ¿Estás bien Anuel? ¿Qué quiere decir que publiques frases de la canción La Noche de Anoche en tu instagram? El mismo Anuel se ha grabado para sus redes escuchando la colaboración entre Bad Bunny y Rosalia. Anuel, ¿quieres participar en el rémix de La anoche de anoche? Ojalá su respuesta sea sí.

Son dos de los dúos más importantes de la historia del reggaeton y sería maravilloso escuchar esas cuatro voces en una canción.

Tego Calderón y Rosalía (Nallely Capellán)

Desde hace meses corre el rumor de que la de Barcelona y el Abayarde lanzarán una canción juntos pero ellos no lo confirman ni desmienten. Confío en que pronto salga a la luz ese temón.

Les hemos visto en el estudio juntos. Ambos acaban de publicar sus nuevos discos, y están concentrados en sus trabajos. Pero el verano está a la vuelta de la esquina. Y que dos de los artistas más escuchados en nuestro país se unieran para hacer el temazo del verano nos rentaría.

Anitta y Lunay (Sergio Labrador)

La brasileña hace poco contó que Lunay le parecía un hombre muy elegante. Y por redes le invitó a Miami.

Desde el otro lado del charco está llegando mucho talento y Argentina no iba a ser menos: Duki, Paulo Londra, Bizarrap, Khea... Pero ellas tampoco se quedan atrás Cazzu y Nicki Nicole son dos de las artistas argentinas referentes, y no solo en su país. Dos de las mujeres que más están triunfando en lo urbano. ¿Por qué no una colaboración juntas?

Rosalía y Omega (Nallely Capellán)

El mambero dominicano hace unos días anunció una posible colaboración con Rosalía, ¿Os imagináis a la de Barcelona cantando merengue electrónico? Sería un puntazo escuchar en otros géneros a la interprete de Con Altura.

Aparentemente tienen estilos diferentes pero les une más de lo que parece: son dos de las mujeres que mejor representan el empoderamiento. Ambas tienen una personalidad y firma en su música muy marcada. Y rápidamente reconocible. En la discografía de Nathy Peluso encontramos muy pocas colaboraciones con otros artistas. Quizás este sea un buen momento para ello con nuestra Lola Índigo.

Y tú, ¿cuáles quieres que se cumplan?