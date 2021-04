Susana Molina confiesa su peor etapa: “Pensaba que me iba a desmayar en cualquier momento”

Susana Molina se ha convertido en una de las influencers españolas del momento. Su paso por Gran Hermano 14, donde terminó como ganadora, o por La isla de las Tentaciones 1, han hecho que consiga sumar un millón de seguidores solo en Instagram.

Además, la joven ha hablado en sus redes sociales siempre con todo tipo de naturalidad sobre aspectos de su vida. De hecho, Susana ha hablado de la importancia que tiene para ella acudir a un psicólogo para poder hacer frente a los problemas de ansiedad.

Ahora, para continuar concienciando sobre la importancia de la salud mental, la influencer ha acudido al canal de Luc Loren de Youtube para hablar sin tabúes sobre este tema.

En sus redes sociales, Susana había confesado que ha vivido varios ataques de pánico a lo largo de su vida. Estos han sido tan graves que no le han llegado a paralizar a la hora de hacer su vida. “No es que lo contase en redes. Es que yo descubrí que tenía ansiedad en redes”, empieza diciendo. “Conté un episodio que me llevaba pasando desde hace dos años y empecé a recibir mensajes, sobre todo de chicas de mi edad, diciéndome ‘nena, lo que tú tienes es ansiedad’”, ha continuado explicando.

Ella ha confesado que hasta que no se lo dijeron no sabía que tenía ansiedad. Fue ahí cuando fue consciente de ello. “Nunca me había planteado qué es la ansiedad ni lo que sientes cuando tienes”, ha continuado explicando.

Además, la participante de Gran Hermano ha explicado que durante ese tiempo había ido a médicos y no le habían dicho nada.

La raíz de su ansiedad

Susana ha contado cuándo empezó a sentir esta sensación, aislándose cada vez más de ciertas situaciones:

“Todo empezó cuando un día de mucho calor me desmayé. A raíz de ahí empecé a tener pánico a entrar a lugares que estuviesen llenos de gente, a quedarme sola, a desmayarme en mitad de un sitio. Cada vez que salía de mi zona de confort, yo no estaba.”

La modelo también ha explicado que debería haber ido mucho antes a un psicólogo: “Yo perdí dos años de mi vida por no haber ido a un psicólogo. Yo no podía coger el coche, ir a conciertos, tenía que haber alguien en casa para ducharme… pensaba que me iba a desmayar en cualquier momento. Me pasaban todos los días”.

Por suerte, Susana se dio cuenta de lo que le ocurría y puso remedio, decidiendo acudir a terapia.