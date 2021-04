Camilo lanza ‘Millones’, el videoclip “más difícil de todos”: ¡Letra aquí!

Porque del pecho me curaste lo que a mí me dolía (tú me curaste)

¿Por qué yo si en este mundo hay millones?

¿Por qué yo si tienes tantas opciones? (yeah)

Dime por qué conmigo (¿por qué?), si no tiene sentido (no-no)

Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido (yeah)

¿Por qué yo si en este mundo hay millones? (muchos mejores)

¿Por qué yo si tienes tantas opciones? (millone')

Dime por qué conmigo (¿por qué?), si yo no te merezco (no-no-no, no, no-no-no)

Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco

Ay, dime por qué yo-yo-yo-yo-yo

Yo-yo-yo-yo, si hay mi-llo-llo-llo-nes, millones

Ay, dime por qué yo-yo-yo-yo-yo

Yo-yo-yo-yo, si hay millones, millones

Camilo, mmm-mmm

Por ti me veo las series que no me gustan (yeah)

Te pido en Uber Eats lo que te gusta (sí)

Y dejo que tu elijas la temperatura (yeah)

Pa' que se me congelen el pelo y las uñas

Yeah, que yo por ti todo lo apuesto (todo)

Tú brillas diferente al resto (hmm)

Para siempre tú tendrás el primer puesto (número uno)

Ay, tú conoces todos mis defectos (todos)

Estabas cuando no hubo presupuesto (no, no, no)

Contigo yo me fui a la cima

Tú me sube' la autoestima

Y hasta de mis chistes malos tú te ríes (jaja, jaja)

Tú eres mi porrista, mi cheerleader (yeah-yeah-yeah)

¿Por qué yo si en este mundo hay millones? (Ay, dime por qué?)

¿Por qué yo si tienes tantas opciones? (Ay, muchos)

Dime por qué conmigo (¿por qué, por qué?)

Si no tiene sentido (no, no, no, no)

Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido (¿por qué yo estoy ahí?)

¿Por qué yo si en este mundo hay millones? (Millones mejores)

¿Por qué yo si tienes tantas opciones? (Más guapos)

Dime por qué conmigo (más plata)

Si yo no te merezco (no, no-no, no, no)

Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco

Ay, dime por qué yo-yo-yo-yo-yo

Yo-yo-yo-yo, si hay mi-llo-llo-llo-nes, millones

Ay, dime por qué yo-yo-yo-yo-yo

Yo-yo-yo-yo, si hay millones, millones

No, no-no, no, no, no

Camilo, mmm-mmm

La tribu, eh

Yeh-eh-eih

Yeh-eh