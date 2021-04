Juan José Ballesta vuelve a encontrar el amor tras su divorcio

Este 2021 comenzaba con la noticia de que Juan José Ballesta había roto con Verónica Rebollo, su pareja de los últimos 15 años y madre de su hijo. Cuando llevaban tres meses separados, el actor admitía en redes que la decisión la había tomado ella y que era un momento muy difícil.

“Qué deciros, mi gente bonita. Que han sido tres meses muy duros y lo sigue siendo. Sinceramente, no si lo superaré algún día”, escribía en aquel momento. Pero la vida sigue.

Él vive en el campo con su hijo mientras su ex mujer lo hace en Madrid y con nueva pareja y ve al pequeño durante los fines de semana. El actor continúa con su línea de ropa solidaria y prepara una película sobre Ángel Nieto.

Ha participado en un programa del portal Playz de RTVE sobre juguetes rotos en el que ha explicado cómo es ese modo de vida que él mismo ha elegido.

“Yo siempre he sido un tío muy normal. Ahora mismo vivo en el campo con mi hijo, una oveja, dos cabras, con gallinas, con erizos, rodeado de animales... Tengo de todo, pero me gusta estar tranquilo”, aseguraba en el programa.

Nueva pareja

Y sin darse cuenta de que estaba dando una noticia, ha hablado de su actual estado sentimental. “Me he echado novia y ahora no quiere ni verla, le tiene una envidia.... Estoy en el campo, le doy un abrazo y me dice: ‘cariño, me está mirando, suéltame, suéltame’. Viene a por ella del tirón”, relataba con esa naturalidad que le caracteriza.

Eso sí, no ha entrado en más detalles ni ha desvelado quién es esa nueva mujer que ocupa su corazón a día de hoy. Al final, ha podido comprobar que sí se puede superar una ruptura y mientras vuelve a ocupar su corazón, sigue manteniendo una muy buena relación con la madre de su hijo.

Y es que Ballesta siempre ha sido un hombre claro y sin misterios. Durante el programa ha contado que, en el momento álgido de su popularidad, llegó a renunciar a todo para ponerse a trabajar de marmolista por un sueldo muy bajo que equivalía a lo que él ganaba en dos días. Pero era más feliz.