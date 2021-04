Sophie Turner tiene algo que decir sobre la nueva canción de Taylor Swift: ‘Mr. Perfectly Fine’

Taylor Swift está en boca de todos. Y no es de extrañar después de lanzar Mr. Perfectly Fine este miércoles 7 de abril como modo de calentamiento para el lanzamiento de la nueva edición de su álbum Fearless.

Además de eso, Billie Eilish ha confesado que una de sus canciones favoritas de la infancia era una de esta estrella internacional. Aunque no ha sido la única que ha mostrado su amor por el talento de Swift.

Sophie Turner, que interpreta a Sansa Stark en Juego de Tronos y a Fénix Oscura en la saga de X-Men, entre otros personajes, ha caído rendida ante el último lanzamiento de la cantante. Así lo ha demostrado a través de Instagram, donde ha compartido un Story de la portada de Mr. Perfectly Fine con un halago muy claro: "No es un NO bop", dice. Teniendo en cuenta que "bop" es sinónimo de "temazo", la actriz hace referencia a que no es un "no temazo". Es decir, lo es.

Pero no todo ha quedado ahí, ya que Taylor no ha dudado en contestarle de la forma más original posible. "Por siempre doblando mi rodilla para la reina del Norte", dice la artista compartiendo el Instagram Story de su nueva mejor amiga.

Sophie Turner y Taylor Swift en IG.



Las re quiero, kedesirles. pic.twitter.com/vyNtuGcGG8 — Elis Black (@elisblack) April 7, 2021

Lo cierto es que Sophie y Taylor tienen más en común de lo que imaginamos. Hemos de recordar que la intérprete de Folklore mantuvo un romance con Joe Jonas en 2008. Este es el año en que escribió su nuevo tema, por lo que muchos aseguran que sus palabras de desamor van dedicadas a él. Aunque Sophie, la actual mujer del intérprete de Sucker, no le ha dado importancia y ha reconocido la calidad de la canción públicamente.

Esto, sin duda, ha generado un sinfín de reacciones en las redes sociales. Los seguidores de Taylor no han dudado en destacar el mensaje de la actriz con halagos y todo tipo de piropos. Ambas han demostrado que no hay hombre que impida su unión. ¿Se convertirán a partir de ahora en mejores amigas? Crucemos dedos para que así sea.

Votación Resultados -- ¿A ti también te gusta Mr. Perfectly Fine? Sí, ¡me encanta! No mucho... VOTAR Alerta !Faltan preguntas de la encuesta por responder! Aceptar VER RESULTADOS Por motivos informativos la encuesta ya está cerrada al voto ¿A ti también te gusta Mr. Perfectly Fine? Sí, ¡me encanta! 0% No mucho... 0% Gracias por participar. Tu voto se ha registrado correctamente Se ha producido un error en el registro de tu voto. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde Esta encuesta no es científica, responde tan sólo a las respuestas de los lectores que desean exponer su opinión. Votación Votación

Lo que sí está claro es que Sophie ya está calentando motores para el lanzamiento del nuevo álbum de Taylor, que verá la luz el 9 de abril.