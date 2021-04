Taylor Swift lanza ‘Mr. Perfectly Fine’ trece años después de escribirla

Los fans de Taylor Swift deben estar que no caben en sí mismos de alegría. La cantante no solo ha sacado dos discos de estudio en el último año, Folklore y Evermore, también ha regrabado su primer álbum de estudio Fearless. Una tarea que tenía pendiente desde que Scooter Braun se quedara con el derecho de todas las grabaciones de los álbumes anteriores a Lover.

Esta nueva versión que saldrá el próximo viernes 9 de abril contará con canciones inéditas. Temas que en aquel entonces no le dejaron meter dentro del disco. De este modo, y para ir abriendo boca, la artista ha lanzado este mismo miércoles una nueva canción: Mr. Perfectly Fine.

Ha sido la propia artista quien, a través de sus redes sociales, ha desvelado que la canción fue originalmente escrita en 2008 durante la época en la que escribió Fearless. De hecho, el tema suena con ese toque country pop con el que enamoró a millones de oyentes a finales de los 2000’s.

Además, la canción tiene una letra que nos recuerda a aquellas historias de desamor con las que empezó la estrella musical. De hecho, la letra tiene un giro de guion en el estribillo cuando aquel hombre perfecto que describe al principio no es como parece.

De hecho, la canción tiene referencias a su tema Forever & Always, donde también habla sobre una persona que se comprometió a estar con alguien para siempre y un día se marchó sin dar ningún tipo de explicación.

Mr. Perfectly Fine es un adelanto de las nuevas canciones que podremos escuchar en esta nueva grabación de Fearless. De hecho, el álbum contará con 27 canciones. Entre ellas, además de este tema, habrá nuevas inéditas como We Were Happy, That's When, Don't You, Bye Bye Baby y You All Over Me.