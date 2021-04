Lola Índigo sobre la colaboración de Roi Méndez y Cepeda: “Me desmayo, soy groupie”

Si retrocedemos a 2017 y ese come back de Operación Triunfo que supuso todo un fenómeno televisivo, es imposible no acordarse de aquellos participantes que han seguido acompañándonos con sus diferentes proyectos.

En la Academia se forman muchos lazos y amistades de esas que duran para toda la vida. Lo pudimos comprobar en la despedida a Álex Casademunt que nos permitió ver la unión que sigue habiendo entre los que participaron en la primera edición hace 20 años.

En 2017 hubo una amistad que ganó muchos fans y que demostró un sentido del humor muy particular, la de Cepeda y Roi Méndez. Un tándem que siguió una vez fuera del programa y que ahora, se refuerza con una colaboración musical: La misma dirección.

Primeras reacciones

“Chorprecha!💣Este viernes en todas las plataformas digitales (mañana a las 23:59) La misma dirección con mi adorado @cepeda. Así, sin avisar con mucha antelación ❤️”, anunciaba el gallego en sus redes. En seguida llegaban las primeras reacciones, muchas de ellas de compañeros de edición del talento show.

Lola Índigo: me desmayo soy groupie

Miriam Rodríguez: Temonnmmmmmmmmm🔥

Sofía Ellar: Yo ya la he escuchadooooooo 🙌🙌🙌🙌🙌🙌🙌 temazo

Ricky Merino: BOOOOOOOOOMMM 💥💥💥💥🔥🔥🔥🔥

Nil Moliner: Uf❤️

Manuel Martos: ❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥

Arkano: VAMOOOO

Flavio: Yessssss🔥🔥🔥

Martín (DVicio): Es un temazooooooo

Noe Galera: ¡Bravo! 😍

Nerea: Que guay, que ganas! 😍

Mucha emoción

Sin duda, esta se trata de una colaboración especial para él que la siente como un regalo y así lo ha expresado lleno de emoción. “Tengo un nudo en el estómago y no sé muy bien qué decir. Llevo unos días pensando un poco en todo, escuchando esta canción y dejando volar mi cabeza”, reconocía.

“Imposible no pensar en ese 2017 loco, cuando conocí a Luisillo, un travieso dpm. Creo que lo del estómago es por eso, porque es darle al play y me voy al origen de todo. Al origen de algo que vivimos todos y todas a la vez, de cómo dos pillines se iban conociendo y vacilando mientras se hacían amigos. Esto me parece un regalo, algo que tenía que pasar en algún momento y una forma muy bonita de dejar constancia de que, aunque a veces nos odiemos, nos queremos un huevo. Tipical brotherhood relationship”, añadía dejando claro lo que une a estos dos artistas.